Какие новые смарт-тренды принесет 2019 год?
На смарт-рынке о прошедшем годе остается напоминать знаменитая ”монобровь”, и, по-видимому, в нынешнем году вновь будут предприниматься попытки от нее избавиться, сообщает Elisa.
На смарт-рынке о прошедшем годе остается напоминать знаменитая ”монобровь”, и, по-видимому, в нынешнем году вновь будут предприниматься попытки от нее избавиться, сообщает Elisa.
Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн приводит некоторые интересные тренды, которые в наступившем году все больше проникают в телефоны.
На смарт-рынке о прошедшем годе остается напоминать знаменитая ”монобровь”, и, по-видимому, в нынешнем году вновь будут предприниматься попытки от нее избавиться. Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн приводит некоторые интересные тренды, которые в наступившем году все больше проникают в телефоны.
Несуразно много камер
Кажется, что еще только вчера на рынок вышел первый смартфон с двумя задними камерами, предлагая качество изображения лучше, чем у конкурентов. В прошлом году мы увидели телефоны уже с тремя задними камерами, и, очевидно, в этом году тенденция не спадет. Если превосходство над конкурентами кроется в цифрах, будь то число объективов камеры или мегапиксилей, то ключ к успеху для предприятий очень понятный — большее равняется лучшему.
Но в реальности это не всегда так. Большее число камер, конечно, может предлагать лучшие возможности для съемок, но не обязательно это означает лучшее фото. Например, один из флагманов прошлого года, Google Pixel 3, по мнению многих технических журналистов, делает самые лучшие фото и при этом всего одной камерой.
В то же время по слухам Nokia вскоре выпустит свой новый флагман Nokia 9 Pureview, у которого преимущественно сзади расположено целых пять различных камер. Остается только дождаться, какие исключительные возможности съемки предложит новый телефон.
Отверстие в переднем экране
Наиболее видимой тенденцией прошлого года была, безусловно, ”монобровь” на экране. Насколько помнится, она получила и похвалу, и упреки, а теперь производители на протяжении целого года проделали тяжелую работу, чтобы найти ей альтернативу, которая бы всем понравилась.
Первым решением является простое отверстие в углу экрана, внутри которого расположена камера. На сегодняшний день с таким дизайном вышел Huawei Honor, и, согласно утечкам информации, новые флагманы Samsung также используют похожий дизайн. Если решение не понравится, то в настойках меню можно создать на экране обычную черную полоску статуса, которая скроет дизайн отверстия.
Телефоны со слайдером
Некоторые производители телефонов подошли к ликвидации ”моноброви” в стиле ретро, обратив взор к прошлому. Иными словами, телефоны со слайдером потихоньку возвращаются. В начале этого года первым на рынок должен выйти новый флагман китайского производителя Xiaomi — Mi Mix 3, у которого соотношение экрана и корпуса увеличилось до рекордных 93,4%. Но за красивый дизайн придется заплатить свою цену. В частности, телефон со слайдером больше не обладает стойкостью к воде и пыли, и использование подобного дизайна означает также уменьшение размеров аккумулятора.
Два экрана: спереди и сзади
Довольно странный подход продемонстрировали китайские производители Vivo и ZTE, которые отказались от селфи-камеры. Поскольку задняя камера телефона всегда лучше, чем передняя, то почему бы ее не использовать для автопортрета? Но чтобы видеть себя и во время съемки, на обратную сторону телефона добавили полностью работающий сенсорный экран.
Китайские производители знамениты использованием в смартфонах странных решений, и начавшийся год покажет, найдут ли такие телефоны свой путь в Европу.
5G – новое поколение в передаче данных
В первой половине начавшегося года должны выйти в свет также первые телефоны с возможностями 5G. В настоящее время, образно говоря, идет большая гонка, и многие ходят выйти на рынок с первым настоящим телефоном 5G.
С телефонами 5G должны выйти в этом году Samsung, Huawei, Xiaomi и OnePlus, а поклонникам iPhone придется еще потерпеть, поскольку Apple обычно внедряет новые технологии передачи данных на год позже, чем остальные производители.
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