Какие новые смарт-тренды принесет 2019 год?

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн приводит некоторые интересные тренды, которые в наступившем году все больше проникают в телефоны.

На смарт-рынке о прошедшем годе остается напоминать знаменитая ”монобровь”, и, по-видимому, в нынешнем году вновь будут предприниматься попытки от нее избавиться. Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн приводит некоторые интересные тренды, которые в наступившем году все больше проникают в телефоны.

Несуразно много камер

Кажется, что еще только вчера на рынок вышел первый смартфон с двумя задними камерами, предлагая качество изображения лучше, чем у конкурентов. В прошлом году мы увидели телефоны уже с тремя задними камерами, и, очевидно, в этом году тенденция не спадет. Если превосходство над конкурентами кроется в цифрах, будь то число объективов камеры или мегапиксилей, то ключ к успеху для предприятий очень понятный — большее равняется лучшему.

Но в реальности это не всегда так. Большее число камер, конечно, может предлагать лучшие возможности для съемок, но не обязательно это означает лучшее фото. Например, один из флагманов прошлого года, Google Pixel 3, по мнению многих технических журналистов, делает самые лучшие фото и при этом всего одной камерой.

В то же время по слухам Nokia вскоре выпустит свой новый флагман Nokia 9 Pureview, у которого преимущественно сзади расположено целых пять различных камер. Остается только дождаться, какие исключительные возможности съемки предложит новый телефон.

Отверстие в переднем экране