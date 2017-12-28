Какие изменения в выплате пособий произойдут в 2018 году

Смотрите, какие изменения в сфере управления Министерства социальных дел начнут действовать с 2018 года.

Пособия и компенсации

· Детское пособие за первого и второго ребенка вырастет до 55 евро в месяц.

С 2018 г. детское пособие за первого и второго ребенка в семье вырастет до 55 евро. Пособие для третьего и каждого следующего ребенка составляет 100 евро в месяц.

· Будет установлено пособие для тройняшек и большего числа близнецов

С 1 марта 2018 г. будет выплачиваться пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев.

· Во время получения родительского пособия можно получать больше трудовых доходов (начиная с 1 марта 2018 г.)

Во время получения родительского пособия можно зарабатывать трудовые доходы в объеме до половины предельной ставки родительского пособия (1544 евро в календарный месяц в 2018 г.) так, чтобы пособие не сокращалось. Если человек в то же время получает трудовой доход в большем объеме, то из его родительского пособия вычитается часть дохода, превысившая предельную ставку (то есть 1544 евро), которая делится надвое. Если сокращенной родительское пособие меньше минимальной ставки пособия (в 2018 г. 470 евро), то родительское пособие выплачивается в объеме ставки пособия. Изменения вступят в силу с 1 марта 2018 г.

· Рецептурные лекарства станут доступнее для людей с большими расходами на лекарства

Цель дополнительной компенсации лекарств — улучшить доступность лекарств для людей с повышенной необходимостью в лечении и с большими расходами на лекарства, возмещая им сделанные на лекарства расходы в заметно большем объеме, чем прежде. В рамках новой системы дополнительную компенсацию будут выплачивать за расходы, превышающие 100 евро. Для расходов в диапазоне 100-300 евро предусмотрено в объеме 50% и в объеме 90% для сумм свыше 300 евро. Льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупке лекарства. Дополнительная информация: https://www.haigekassa.ee/ru/celoveku/deneznye-kompensacii/dopolnitelnaa-kompensacia-za-lekarstva

· Компенсация на лечение зубов вырастет до 40 евро

Компенсация на лечение зубов для взрослых вырастет с прежних 30 до 40 евро. Большую компенсацию в объеме 85 евро станут получать люди с несколькими сложными болезнями, которым крайне необходимо лечение зубов (диабет и аутоиммунное заболевание синдром Шегрена). Дополнительная информация: https://www.haigekassa.ee/ru/kompensacia-za-lecenie-zubov

· С нового года компенсацией на зубные протезы можно будет воспользоваться у договорных партнеров Больничной кассы

Начиная с нового года компенсацией на зубные протезы в объеме 260 евро можно будет воспользоваться у договорных партнеров Больничной кассы. Это значит, что компенсация рассчитывается на месте у врача и не нужно подавать ходатайство задним числом. При предложении компенсации зубной врач исходит из собственного прейскуранта. Дополнительная информация: https://www.haigekassa.ee/ru/kompensacia-za-zubnye-protezy

· Лекарства для оплодотворения будут компенсироваться в аптеке на месте

С нового года лекарства для искусственного оплодотворения будут компенсироваться в аптеке при покупке лекарства и отпадет необходимость в том, чтобы ходатайствовать о компенсации задним числом. Дополнительная информация: https://www.haigekassa.ee/ru/kkk/kompensacia-za-lekarstva-svazannye-s-proceduroi-iskusstvennogo-oplodotvorenia

· Регуляция прожиточного пособия станет более гибкой, также вырастет прожиточный минимум

Регуляция прожиточного пособия станет более гибкой, чтобы способствовать трудоустройству получателей прожиточного пособия, также у взрослых вырастет прожиточный минимум с 130 до 140 евро в месяц и у детей до 168 евро в месяц. По прогнозу, в результате изменений показатель абсолютной бедности домохозяйств снизится максимально на 2,8%. Дополнительная информация: https://www.sm.ee/ru/novosti/sistema-prozhitochnogo-posobiya-stanet-bolee-gibkoy-0

· Прогнозируемый рост пенсий составит 6,3%

Например, средняя пенсия (пенсия по старости с 44-летним стажем) в 2018 г. предположительно вырастет с 416 евро до 442 евро или на 6,3%.

· Вступит в силу договор о социальном страховании между Эстонией и Австралией

Заключенный между двумя странами договор обеспечит, что выплата заработанной на родине государственной пенсии продолжится и в том случае, если человек переедет из Эстонии в Австралию или наоборот. Также, в дальнейшем при необходимости будут складываться заработанный в обеих странах пенсионный стаж. Например, при 5-летнем стаже в Эстонии и 10-летнем стаже в Австралии при возникновении права на получение эстонской пенсии по старости будет начислен пенсионный стаж за 15 лет. При этом, обе страны будут пропорционально платить пенсию за стаж, полученный на своей территории.

· Пенсии по старости будут экспортироваться по всему миру

Начиная с начала 2018 г. эстонские пенсии по старости будут выплачиваться по всему миру, но для этого необходимо скопить 15 лет пенсионного стажа в Эстонии. Таким образом, будут отменены действовавшие прежде при выплате пенсий ограничения по месту жительства и выплата пенсий будет расширена на все страны. При этом, в третьих странах не будут платить пенсии по нетрудоспособности (поскольку они будут заменены на пособие по трудоспособности) и народные пенсии.

· Государство поддержит организацию похорон

Местным самоуправлениям будут выделены средства для покрытия связанных с похоронами расходов из расчета, что в среднем пособие на похороны можно будет выплачивать в объеме 250 евро.

· Работодатели получат поддержку для предложения опыта работы несовершеннолетним

В 2018 г. работодатели смогут ходатайствовать в Кассе по безработице о пособии для предоставления опыта работы несовершеннолетним. Размер пособия составит 30% от брутто-зарплаты принимаемого на работу несовершеннолетнего и всего в бюджете следующего года на эти нужды запланировано 3,87 миллионов евро. Мера финансируется за счет средств пособия Европейского социального фонда ”Оказание услуг рынка труда для обеспечения лучших возможностей трудовой занятости”.

· Руководители предприятий получат право на страховое возмещение по безработице

Руководители предприятий, не получающие доходов и утратившие работу с зарплатой, смогут получать страхование от безработицы и помощь при поиске работы наравне с другими соискателями.

Новые и лучшие услуги

· В следующем году десятки тысяч людей быстрее попадут к врачу

В результате реформы здравоохранения, в бюджет Больничной кассы в следующем году добавится 34 миллиона евро, за счет которых будет обеспечено почти 140 000 новых лечебных случаев, в том числе на 7000 операций больше, чем в этом году. Добавится ряд возможностей для профилактики и лечения рака, вырастет доступность лечения и лекарств от детских и нескольких тяжелых болезней. Также с 2018 г. Больничная касса станет финансировать цифровую дерматоскопию для обнаружения рака кожи. Дополнительная информация: https://www.haigekassa.ee/ru/uudised/bolnicnaa-kassa-v-sleduusem-godu-tysaci-ludei-bystree-popadut-k-vracu

· Будет расширена целевая группа исследования рака груди

Начиная с 2018 г. на исследования рака груди впервые ожидаются и женщины в возрасте 68 и 69 лет, родившиеся в 1949 и 1950 гг. Всего тестирование на рак груди в 2018 г. сможет пройти девять групп: женщины, родившиеся в 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 и 1968 гг.

· Повысится доступность социальной реабилитации и услуги соглашения

Обращение с совершившими правонарушения детьми будет исходить из необходимости в помощи конкретному ребенку, а не реагировать на деяние. Для этого детям будет оказываться социальная реабилитация и услуга соглашения, и при необходимости — круглосуточная поддержка в большем объеме, чем прежде. Начиная с 2018 г. местное самоуправление может напрямую направлять детей на услугу социальной реабилитации. Также расширится целевая аудитория услуги соглашения и в дальнейшем услугу смогут получать и 14-летние дети, совершившие преступление.

· Будут обеспечены опорные услуги для поддержки работающих родителей детей с тяжелым и глубоким недугом

Детям с тяжелым и глубоким недугом и с большой необходимостью в уходе в возрасте от 0 до 17 лет при поддержке Европейского социального фонда будет предложена услуга ухода и опорного лица, а также услуга поддержки в виде услуги транспорта. Опорные услуги доступны для всех детей с тяжелым и глубоким недугом, чья необходимость в услуге оценена специалистом по защите детей/социальным работником единицы местного самоуправления или необходимость в услуге прописана в реабилитационном плане.

· Для совершеннолетних с тяжелым и глубоким расстройством интеллекта будет обеспечен дневной и недельный уход

Совершеннолетние с тяжелым и глубоким расстройством интеллекта, нуждающиеся в большом объеме ухода, надзоре или посторонней помощи смогут получать услугу поддержки повседневной жизни в объеме до 21 суток в месяц. Услуга поможет снизить нагрузку по уходу на близких и даст людям с расстройством интеллекта возможность жить в собственном доме.

· Повысится доля попечительства на базе семьи, а также будет улучшена опорная система для тех, кто вступает в жизнь с услуги попечительства

Прежние услуги патронатного дома и ухода в семье будут реорганизованы в услуги патроната и последующего ухода, а организация услуг и их финансирование будут переданы местным самоуправлениям. Задачи по поиску, подготовке и поддержке семей по уходу перейдут от местных самоуправлений к департаменту социального обеспечения. Со стороны местного самоуправления при уходе за четырьмя детьми родителем в семье по уходу добавится плата в размере минимальной заработной платы, установленной законом о трудовом договоре. Если детей меньше, плата будет пропорциональна числу детей.

· Государство обеспечит ряд важных вакцин

Начиная со следующего года будет начато использование комплексной вакцины для маленьких детей, которая защищает от шести вирусов (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофилия B, вирусный гепатит B). Прежде от вирусного гепатита В прививали тремя различными дозами вакцины. Благодаря новой вакцине сократится число прививок для маленьких детей и к вакцинации можно будет приступать в возрасте трех месяцев. Также, начиная с 2018 г. девочек в возрасте 12-14 лет станут бесплатно прививать от папилломавирусов человека (HPV), что помогает предотвратить рак шейки матки.

· Неработающая и не учащаяся молодежь получит поддержку для возвращения на рынок труда и в образование

Цель услуги — упростить работу местных самоуправлений по оказанию поддержки потенциально нуждающимся в помощи молодым людям в возрасте 16-26 лет и при увеличении их возможностей на рынке труда и в сфере образования. Дополнительная информация: https://www.sm.ee/ru/novosti/gosudarstvo-prodolzhit-sozdanie-sistemy-podderzhki-neaktivnoy-molodezhi

· Работающие люди смогут дополнять навыки при поддержке государства

В следующем году работающие люди смогут проходить дополнительное и переобучение при поддержке Кассы по безработице в большем объеме, в т.ч. направиться на участие в уровневом обучении. Возможности для обучения будут предложены тем, чьи навыки устарели и стали недостаточными, чтобы помочь им остаться на работе или сменить рабочее место. Дополнительная информация: https://www.tootukassa.ee/ru/preduprezhdenie-bezraboticy

· Разрешение трудовых споров станет быстрее и проще

Разрешение внесудебных трудовых споров ускорится и упростится при помощи новых возможностей письменной и согласительной процедуры и компромисса.

· Будет поддержано создание новых мест в детских садах для детей в возрасте до 7 лет

В открывающемся в начале 2018 г. втором этапе приема заявок на средства Европейского социального фонда предусмотрено 2,5 миллиона евро на создание мест в детских садах. В числе прочего, будут поддержано создание разнообразных мест по уходу за детьми, отвечающих нуждам семей в регионе и их организации работы, как например, для детей с особыми потребностями, для людей, работающих в нестандартное время, места по уходу у работодателя или же иноязычные места.

· Родители детей с тяжелым недугом получат право на государственное погашение учебного кредита

С 1 января 2018 г. у родителей детей с тяжелым недостатком здоровья появится возможность на государственное погашение учебного кредита. Процедура погашения учебного кредита станет значительно проще и быстрее прежнего. Сейчас возможность погашения учебного кредита есть у родителей детей с глубокой степенью недостатка здоровья и у людей с полной нетрудоспособностью.