Какие дни являются в этом году нерабочими, какие — сокращенными и что нужно знать о работе на праздниках

Как сообщает Инспекция труда, рабочий день перед государственным праздником должен быть сокращенным на три часа (в этом году это 23 декабря и 31 декабря), даже если он выпадает на субботу или воскресенье. Рабочий день перед государственным праздником должен быть сокращенным вне зависимости от его длительности. Так, например, если работник трудится по договору частичной занятности и его рабочий день составляет всего три часа, то в предшествующий государственному празднику день он на работу выходить не должен.

Пятница, 21 декабря, сокращенным днем не является, но работодатель по желанию может его таковым сделать.

Если особенности экономической деятельности работодателя не позволяют сократить предшествующий государственному празднику рабочий день, то следует достичь с работником договоренности. Если работник согласится работать столько, сколько и в обычный день, то три часа будут считаться переработкой и должны быть компенсированы работнику либо предоставлением оплачиваемого свободного времени, либо оплатой в 1,5 размере. Для тех, кто работает по суммированному рабочему времени, количество сверхурочных часов становится ясным в конце учетного периода. Сверхурочные компенсируются таким же образом: либо в виде свободного времени, либо в виде денег. Если работник не согласен работать в предшествующий празднику рабочий день весь день, то работодатель не имеет права заставить его это сделать.