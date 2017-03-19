Как заряжать iPhone быстрее — три совета, которые работают

Несмотря на то, что современные "Айфоны" заряжаются не так уж долго, их владельцы нет-нет, да и поглядывают с завистью в сторону топовых "дроидов", которые почти все поголовно оснащены супербыстрыми зарядками. Но не волнуйтесь! iPhone тоже можно научить заряжаться быстрее! Вот три совета, которые просто работают, пишет Techlife.

Совет номер один уже давно используется многими, но мы уверены, что еще есть люди, которые не знаю про то, что iPhone заряжается существенно быстрее, если его выключить или хотя бы перевести в "Авиарежим", который в настройках идет практически первым пунктом.

Конечно, в таком состоянии использовать его не получится, однако если вы за час до выхода из дома спохватились, что в батарее iPhone свищет ветер, есть смысл выключить его совсем и попытаться получить всю "лишнюю" энергию, какую только возможно.

Второй совет, который просто работает — пройти в настройки аккумулятора и включить "Режим энергосбережения" (Low Power Mode). Его огромный плюс в том, что когда батарея насытится на 80%, этот режим автоматически выключится. А до этого iPhone будет заряжаться процентов на 30 быстрее.

Третий совет, который потребует некоторых расходов, но тоже работает — использовать зарядку ("коробочку в розетку", а не провод) от iPad. Она рассчитана отдавать ток с мощностью и силой 12W (10W в старых iPad) и 2.4A, тогда как стандартная зарядка iPhone способна лишь на 5W и 1A. И не волнуйтесь, Apple на своем сайте утверждает, что это абсолютно безопасно.

Использование комбинации из первого и третьего или второго и третьего способов обычно ускоряет зарядку iPhone примерно на 50%. То есть iPhone 7 зарядится не за три, а за два часа. Полезно!