Как заработать биткойны и убедиться в том, что халявы — не будет

Про биткойны и про то, как выгодно их "добывать" или "майнить" в последнее время не говорит только ленивый. Действительно ли там можно сделать большие деньги, или это все обман и временное умопомешательство? Давайте разбираться вместе с Delfi Techlife.

Мы не будем влезать в технические дебри. Задача статьи — рассказать о том, что происходит и показать, как при желании начать "майнить" может абсолютно любой желающий. Поговорим и о том, "где там большие деньги", а также — стоит ли во все это влезать.

Что такое "биткойн" и "эфир" — коротко и для "чайников"

Биткойн (Bitcoin) — не единственная, но самая знаменитая криптовалюта. Помимо нее есть еще целая масса аналогов, самый знаменитый из которых — "эфир" (Etherium).

Криптовалюты абсолютно виртуальны и не существуют в реальном мире. Держатся они на вере, доверии участников. Пока в них кто-то верит — они существуют. На Западе биткойн потихоньку становится платежным средством, а в Японии с этого года криптовалюты получили официальный статус платежных средств.

Главная прелесть криптовалют — отсутствие контроля и надзора. Это абсолютно Дикий Запад, и он до сих пор находится в стадии становления. Как на настоящем Диком Западе делались (и терялись!) состояния, так и криптовалюты порождают миллионеров, а в перспективе разрушат не одну судьбу. Стоит ли прыгать в этот поезд (пока еще и близко не в последний вагон) — каждый должен решить для себя сам.

Не вдаваясь в технические детали можно сказать, что криптовалюты "добываются" почти что из воздуха. Чтобы получить один биткойн (эфир, любую другую единицу), нужно совершить сложное компьютерное вычисление. Вычисление проводит не человек, конечно, а компьютер — даже ваш может это делать. Вопрос только в том, сколько времени ему понадобится на то, чтобы "намайнить" биткойны. Проблема в том, что биткойны "выдаются" блоками (сейчас — по 50 штук), так что сложность вычислений постоянно и многократно растет. Число биткойнов конечно — в 2140 году эмиссия точно будет остановлена.

Коротко говоря — биткойны, это такие строчки с записями в файле, которые не обеспечены ничем, кроме веры людей в их ценность. Вера в биткойн сегодня крепка — сейчас за одну виртуальную "монету" на специальных и вполне легальных биржах, открытых для каждого, дают более 2,5 тыс. долларов США. Чтобы их получить, надо включить компьютер и запустить специальную программу. Звучит привлекательно? Еще бы!

Почему "золотая лихорадка" началась сейчас, и к чему она привела

Ответить на вопрос в заголовке поможет всего один график. Вот стоимость биткойна в исторической перспективе за последние семь лет. Еще 2 января 2017 года биткйон стоил менее тысячи долларов. Сегодня — в 2,5 раза дороже.

Foto: Delfi LV

Если посмотреть на "эфир", то там картина еще более драматическая. Криптовалюте немногим менее двух лет, в январе этого года она стоила всего восемь долларов за единицу. Сегодня — порядка 280.

Foto: Delfi LV

Собственно, "золотая лихорадка" на рынке криптовалют привела к лавинообразному спросу на вычислительные мощности, которые подходят для их добычи. "Майнят" их не с помощью центральных процессоров компьютеров, а с помощью процессоров видеокарт. Либо с помощью специальных ASIC-чипов, но последние сегодня достать практически нереально.

Из-за того, что много людей решили заняться "майнингом" криптовалют на рынке видеокарт образовался дефицит — их производители просто не предвидели такой спрос. Где дефицит — там рост цен. В результате сегодня все более или менее производительные видеокарты стали стоить на 50-100% больше, чем стоили еще полгода назад. И это если удастся в принципе найти их в продаже — проблемы с удовлетворением спроса испытывают даже такие мега-продавцы как Amazon.com.

Как попробовать "майнить" самому

Как мы уже сказали выше, один компьютер (и даже 100 компьютеров) сегодня не в состоянии в более или менее разумные сроки сгенерировать блок биткойнов (это сразу 50 штук). Поэтому "майнеры" объединяют свои вычислительные мощности и работают над "монетами" сообща.

Разумеется, для их объединения тут же появились специализированные сервисы. Их много, и они разные, мы же приведем только один пример — сугубо для того, чтобы любой желающий мог попробовать. Заходите на nicehash.com, скачивайте специальную программу NiceHash Miner и запускайте ее. Потом заводите биткойн-кошелек (огромный выбор мест, где это можно сделать) и указываете его в программе. После чего даете программе провести тест оборудования. Затем она начнет добывать биткойны для вас. Сама и в полностью автоматическом режиме.

В принципе — это все!

Правда, цифры, которые вы увидите, вас не обрадуют. Окажется, что типичный компьютер со средненькой по нынешним временам видеокартой уровня AMD Radeon R9 380 может принести в месяц порядка 50 евро. И это без учета расходов на электричество и того, что придется в прямом смысле слова жечь видеокарту в режиме 24/7, а ведь она на такие нагрузки просто не рассчитана. Когда она умрет, ее придется заменить. Дешево это не будет, особенно учитывая дефицит видеокарт.

Если же посчитать энергопотребление R9 380 под максимальной нагрузкой (порядка 280 ватт) и учесть стоимость электричества (даже со щедрыми 0,14 евро/кВт⋅ч), то окажется, что в месяц можно заработать не более 20 евро. А если учесть энергопотребление остальных компонентов компьютера, затраты на охлаждение жилого помещения и — неминуемо — на новую видеокарту, то окажется, что прибыль стремится к нулю.

Но да, если вы что-то и заработаете, то это будут в прямом смысле деньги из воздуха, точнее прямо из электричества. Как же люди их делают правильно?

Как люди все еще зарабатывают на "майнинге" и стоит ли в это лезть

Секрет прибыльности "майнинга" — в больших цифрах. Если оставить за бортом специализированные ASIC-устройства и смотреть только на традиционные компьютерные комплектующие, то формула успеха "проста": надо взять побольше производительных видеокарт и поменьше остального лишнего "железа".

Формула работает потому, что энергопотребление и мощность видеокарт растут не пропорционально — если карта X в состоянии "намайнить" в два раза больше биткойнов за единицу времени, нежели карта Y, то это вовсе не значит, что и электричества она пожрет в два раза больше. Скорее, на 20-30% больше. Такая маленькая разница от того, что производители видеокарт не стояли на месте — более новые, современные и мощные образцы гораздо более энергоэффективны.

Если взять десятки и сотни видеокарт, то в результате у вас получится так называемая "ферма" или "шахта".

Мы не будем вдаваться в технические детали — в интернете полно руководств (в том числе и в виде видео) по сборке своих "ферм". Отметим лишь, что самым дорогим их компонентом будут видеокарты, стоимость которых сейчас составляет порядка 500 евро за штуку (например, GeForce GTX 1070), то есть один элемент "фермы" из шести видеокарт будет стоить около 3,5 тыс. евро (6*500 за видеокарты + 500 за все остальное).

По грубым подсчетам калькулятора NiceHash одна такая карта с нашими ценами на электричество может приносить в месяц до 100 евро "чистыми". Это значит, что мини-ферма из шести видеокарт в месяц может приносить до 600 евро, а инвестиции, соответственно, будут отбиваться где-то полгода. То есть "деньги из воздуха" вы начнете делать на седьмой месяц работы. Те, кто успел закупить весной видеокарты по старым ценам, "отбивались" гораздо быстрее — за 3-4 месяца.

Это без учета того, что в комнате будет стоять адский шум (а значит надо выделенное помещение) и оборудованию не повредит дополнительное охлаждение.

Но, подчеркнем, это очень-очень-очень грубые подсчеты и на них нельзя опираться, принимая решение о том, стоит ли влезать в это дело. Мы их выполнили просто для того, чтобы показать: в бизнесе майнинга нет "халявы". Чтобы заработать, придется хорошо вложиться, вникнуть в технические детали, а потом ждать месяцами прибыли. И не факт, что эта затея выгорит. Ведь никто не знает, каким будет курс биткойна через полгода. Может быть он рухнет столь же стремительно, как и взлетел? Ведь с каждым днем количество "майнеров" только растет…

Вообще, знающие люди говорят, что если сегодня что и "майнить", то "эфир" (Etherium). Мол, там самый "жЫр".

А другие знающие люди говорят, что если у вас есть лишние деньги и желание "поиграться" с криптовалютами, то выгоднее потратить их не на создание "ферм", а на покупку самих валют. Скачки курса там нынче такие, что за полгода только на биткойне можно (было) почти утроить вложения. В случае с "эфиром" рост был и вовсе фантастическим — с 8 до 280 долларов за единицу.

А еще все как один знающие люди настоятельно не рекомендуют влезать в долги ради игр с криптовалютами. Каким бы умным человеком вы ни были, какими бы знаниями в экономике ни располагали, предсказать будущее этих "денег на доверии" можно только по формуле из бородатого анекдота:

Как-то спрашивают у блондинки:

— Скажите, как вы оцениваете свою вероятность встретить на улице динозавра?

— Ну-у-у… 50%!

— Это как?!

— Ну, или встречу, или нет!