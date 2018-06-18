Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?

1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.

К 30 июня товарищество должно либо избрать правление, либо назначить управляющего

Вступивший в силу в начале года закон, который регулирует правовые отношения квартирных собственностей, открыл для квартирных товариществ несколько новых аспектов. Во-первых, на основании регистра возникли новые товарищества в тех квартирных домах, где ранее товарищества не были образованы. Таким образом, в этом году в Эстонии появилось 10 000 новых созданных государством квартирных товариществ. В отношении домов, где до сих пор работал управляющий, управляющие были автоматически включены в члены правления. Но те новые товарищества, в которых до сих пор управляющего не было, должны к 30 июня 2018 года решить, хотят ли они сами руководить товариществом или выберут для этого управляющую фирму.

Выбрать управляющего извне или правление из членов товарищества?

Поскольку управляющий обычно не является жильцом данного дома, на самом деле он далек от проблем товарищества и не в курсе всех обстоятельств. В этом смысле лучшим выбором являются живущие в доме люди с управленческим опытом, в помощь которым можно воспользоваться пакетом юридического бюро с фиксированной ежемесячной платой начиная с 50 евро в месяц. Вопрос в том, что хотя, вероятно, управляющий опытен в вопросах управления недвижимостью, он может недостаточно хорошо разбираться в юридических вопросах. Наверное, у управляющего есть юристы, но за дополнительную плату. Поэтому, если надеяться только на управляющего, расходы товарищества могут оказаться относительно высокими, потому что, помимо покупаемой услуги правовой помощи, в дополнение к оплате труда управляющего возникнут, например, расходы по организации и проведению общего собрания. В случае же выбора пакета правовой помощи юристы в любое время помогут своим клиентам по телефону или, при желании, давая жильцам разъяснения по юридическим вопросам на общем собрании. Также они помогут составить документы и заключить договоры, понять законы и поправки к ним или решить другие проблемы.

Для существовавших квартирных товариществ, по сути, ничего не изменилось, но все же рекомендуем всем пересмотреть свой устав. Для этого есть несколько причин: во-первых, если ваш устав составлен, например, в 1995 году, то в нем непременно есть устаревшие санкции и штрафные требования против должников, которые могут уже не соответствовать закону. Во-вторых, новый закон упростил процедуру голосования на общих собраниях, но только в том случае, если устав товарищества не предусматривает иного. Таким образом, было бы полезно просмотреть вместе со своим юридическим партнером документы и устав товарищества и привести их в соответствие с законом.

Профессиональное свидетельство председателя квартирного товарищества не является обязательным, но, без сомнения, будет полезным

Много вопросов вызвала тема профессионального свидетельства – должны ли члены правления по новому закону иметь профессиональные свидетельства? Ответим, что закон этого не требует, но о получении профессионального свидетельства можно ходатайствовать через Эстонский союз квартирных товариществ, и это разумный шаг. Профессиональное обучение члена товарищества поможет лучше вести документацию и руководить организацией. Но у вашего управляющего обязательно должно быть свидетельство управляющего недвижимостью.

Извечный вопрос: что делать с должниками?

Самой большой проблемой квартирных товариществ обычно являются должники. Члены правления товарищества ежедневно контактируют со своими соседями, и никто не хочет, чтобы между соседями возникало противостояние и портились хорошие отношения. Но что делать, если кто-то из жильцов просто не платит предусмотренных платежей? Как правило, дело сдвигается с мертвой точки, если привлечь к решению проблемы третью сторону, например юриста. Бюро, предлагающие правовую услугу квартирным товариществам, имеют большой опыт в части должников и требований, поэтому они могут помочь раньше, чем долги станут слишком большими или добрососедские отношения окажутся полностью испорченными.

Новый закон дает возможность требовать возмещения расходов по востребованию долгов

Новый закон о квартирных товариществах во многом изменен и в том, что касается должников. Например, теперь для квартирных товариществ действует законное залоговое право – это означает, что требования товариществ против жильцов поставлены на первое очередное место, а это должно облегчить процесс востребования долгов. Также из закона убрана пеня в размере 0,07%, которая в соответствии со ст. 113 Закона об обязательственном праве, по сути, теперь равна нулю. В то же время товарищества имеют право требовать от должников возмещения расходов по востребованию долгов, сумма которых без подтверждения остается в интервале 30-50 евро.

Разрешение строительных вопросов не всегда должно доходить до суда

Как разрешить споры и разногласия со строителями и ремонтниками? Большинство строительных вопросов на самом деле решаются до поступления в суд, но для этого следует привлечь к решению вопроса юридическое бюро. Лучше всего было бы заключить договор с юридическим бюро для пользования его услугами еще до составления и подписания договоров, поскольку в этом случае юрист может отслеживать весь процесс и исполнение договоров от начала и до конца. В судебных делах для обычных людей есть много нюансов, правовых аспектов и терминов, которыми им сложно управлять. Зачем делать положение более сложным и затратным, если вместе с партнером можно уладить его без суда и исков?

Договор с юридическим бюро поможет как правлению товарищества, так и его членам

Юридический партнер – это экономия денег для квартирных товариществ, потому что, во-первых, ежемесячная плата партнеру зафиксирована, а во-вторых, юридический партнер выполняет для решения или предупреждения проблемы многогранную работу адвокатов, юристов и инкассо-фирмы. В случае необходимости партнер общается с судом, судебными исполнителями, строителями и другими сторонами и ведомствами. Товарищество получает помощь в части устава, документации, должников, договоров и вопросов законодательства. В InvestÕigus мы предлагаем своим клиентам полный пакет услуг, который дает квартирному товариществу право получать правовую помощь как на месте, так и по телефону в любое время, а также возможность участвовать в курсах на различные темы.

Хороший юридический партнер – он как семейный врач, помогающий жильцам и самой организации. В бюро могут обратиться за помощью и решением проблем как правление, так и жильцы, а в случае споров между ними бюро выполняет роль посредника и находит удовлетворяющее стороны соглашение.

www.investoigus.ee

Обратная связь от клиентов

«Наше сотрудничество с InvestÕigus началось в 2016 году, когда в Пайде проводились юридические курсы для квартирных товариществ в связи с востребованием долгов. Поскольку я являюсь бухгалтером товарищества, для меня очень важную роль играет сотрудничество с квартирными собственниками в части оплаты счетов, и я постоянно информирую членов правления о возникших задолженностях. Если собственник не реагирует на повторные напоминания, правление обычно направляет в суд заявление об ускоренном производстве по платежному распоряжению, часто вместе с принудительным отчуждением квартиры. Поскольку в нашем доме есть один долгосрочный должник, я попросила правление разрешить мне привлечь OÜ InvestÕigus для получения юридической помощи, и они стали нашим представителем. Сотрудничество проходило очень хорошо: мы получили сумму долга в полном объеме, а квартира обрела нового собственника.

Правовые требования и все связанное с этим представляют собой очень сложную тему, и правление квартирного товарищества само не всегда хорошо ориентируется в данной сфере. Такие вопросы должен решать специалист, и я верю, что затраты времени и расходы, которые этому сопутствуют, окупаются. На основании прежнего сотрудничества с InvestÕigus могу смело рекомендовать подключиться к пакету правовой помощи и другим квартирным товариществам. Надеюсь, что никто не разочаруется!»

Бухгалтер квартирных товариществ Ристику 10 и Эхитаяте 6



«Наше сотрудничество с InvestÕigus продолжалось год и было обусловлено необходимостью получить юридическую консультацию, а также помощь в заключении договоров и решении вопросов управления квартирными товариществами. Рекомендую всем товариществам подключиться к их пакету правовой помощи, потому что ответы приходят быстро, а при необходимости вы получите консультацию, чтобы взвесить все возможные решения. Приятно».

Предприятие по оказанию бухгалтерских услуг КТ MJ Haldus OÜ



«Мы получили от InvestÕigus всестороннюю помощь, и ни один из моих вопросов не посчитали странным или глупым. Мы являемся начинающим товариществом, причем в доме проходит ремонт. Проблем очень много, особенно если вы не компетентны в юридической сфере. Рекомендую всем подключиться к пакету правовой помощи, потому что тогда вы будете защищены от всевозможных неожиданностей. Важно, что эта помощь вовсе не такая уж и дорогая!»

КТ Рийа мнт. 40, Вильянди

«У одного из жильцов нашего товарищества был очень большой долг, и мы своими силами больше не справлялись. Была необходима юридическая помощь, и мы полтора года назад обратились к InvestÕigus. Юрист помог оформить требования и ответы судебному исполнителю. Личный опыт подсказывает, что если нужно направить ответы судебным исполнителям и юристам, необходимо точно знать «юридический язык», иначе из ответов могут вычитать что-то совсем другое. Но если получить грамотную помощь от экспертов и обратиться сразу в правильное место, то не будет множества посредников и споры разрешатся быстро. Не надо стесняться просить помощи у специалистов!»

КТ Ристику 10, Пайде