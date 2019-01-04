Как взлетели и рухнули цены на нефть в 2018 году

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала $85 за баррель. Но к концу года картина стала менее радужной: Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не рухнула ниже $50 и в итоге закончила год на отметке $53,8 за баррель.

Динамика нефтяных котировок в этом году сильно отличалась от прошлогодней ситуации. По итогам 2017-го средняя цена Brent составила $54,7, а разброс между отрицательными и положительными рекордами был не слишком большим: на минимуме (менее $49) Brent находилась в июне, а на максимуме ($63) — в конце декабря. Таким образом, если конец прошлого года был позитивным и многообещающим, то в декабре 2018-го ситуация оказалась практически противоположной: нефть падала, но рынок приготовился к отскоку.

Надежды на $100…

Цены постепенно, хотя и с небольшими перерывами, росли с начала 2018 года, а пик нефтяного ралли пришелся на конец сентября — начало октября. Котировки Brent превысили $85, а трейдеры даже допускали рост до $100 и делали на это ставки.