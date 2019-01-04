Как взлетели и рухнули цены на нефть в 2018 году

Цены, которые уверенно росли в течение 2018-го и помогали правительству пополнять резервы опережающими темпами, под конец года показали отрицательные рекорды. В 2019 году восстановиться им поможет соглашение ОПЕК+.
Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. На пике — в октябре — она достигала $85 за баррель. Но к концу года картина стала менее радужной: Brent опустилась до годовых минимумов, чуть не рухнула ниже $50 и в итоге закончила год на отметке $53,8 за баррель.
Динамика нефтяных котировок в этом году сильно отличалась от прошлогодней ситуации. По итогам 2017-го средняя цена Brent составила $54,7, а разброс между отрицательными и положительными рекордами был не слишком большим: на минимуме (менее $49) Brent находилась в июне, а на максимуме ($63) — в конце декабря. Таким образом, если конец прошлого года был позитивным и многообещающим, то в декабре 2018-го ситуация оказалась практически противоположной: нефть падала, но рынок приготовился к отскоку.
Надежды на $100…
Цены постепенно, хотя и с небольшими перерывами, росли с начала 2018 года, а пик нефтяного ралли пришелся на конец сентября — начало октября. Котировки Brent превысили $85, а трейдеры даже допускали рост до $100 и делали на это ставки.
Сработал комплекс причин.
- Среди них — ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США и позиция мониторингового комитета ОПЕК+. Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, призывавшего к увеличению добычи и охлаждению рынка, комитет исключил немедленное увеличение добычи.
- Аналитики не считали это разовым фактором. Они прогнозировали, что санкции против Ирана будут обеспечивать высокие цены и в 2019 году.
- Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Рост котировок не остановило и смягчение соглашения в июле, позволившее нарастить добычу России и Саудовской Аравии.
- Высоким ценам способствовало и повышение глобального спроса на нефть. По оценке МЭА, он в 2018 году вырос примерно на 1,3%.
Однако прогнозы о росте до $100 не оправдались. После октябрьского пика котировки перешли к падению, продлившемуся до конца декабря.
…обернулись баррелем по $50
ТОП
Обвал цен на нефть оформился к середине ноября: Brent вошла в ”медвежий” цикл (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), если ориентироваться на цены закрытия торгов.
- Санкции США против Ирана оказались мягче, чем ожидалось. Хотя Белый дом и заявлял, что их цель — сократить нефтяной экспорт из исламской республики до нуля, однако сделал исключение для восьми стран. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее.
- Еще одной причиной обвала стали пессимистичные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства: они предсказали более медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкого спроса на топливо.
- Эффективность ОПЕК+ снижается как из-за сланцевой добычи, так и из-за увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашении, в частности в США, написали в мониторинге экономисты РАНХиГС и Института Гайдара. В течение нескольких дней в декабре волатильности на рынке добавляла неопределенность с новым соглашением ОПЕК+. Страны не могли договориться в том числе из-за неясной позиции России: из-за грядущих холодов она не была готова сокращать добычу в объеме, который предлагала Саудовская Аравия. Министр энергетики Александр Новак летал из Вены, где проходили переговоры, в Санкт-Петербург и обсуждал добычу с президентом Владимиром Путиным.
- Опосредованно на нефтяные цены влияет и government shutdown — временная приостановка работы правительства США.
Что будет с нефтью дальше
Цена Brent снизилась, хотя страны ОПЕК+ все же договорились сократить добычу (это произошло 7 декабря). Такие факторы, как избыточное предложение в связи с бумом сланцевой добычи в США и торможение глобального роста (на него влияют, в частности, торговые войны), перевесили результаты соглашения.
Эффект от договоренностей ОПЕК+ скажется позднее. Средняя цена Brent в 2019 году составит $73, в 2020-м — $64, говорится в обзоре JPMorgan. Рост спроса на нефть в ближайшие полгода должен быть стабильным за счет повышения деловой активности и замедления роста предложения со стороны США. Однако восстановление цен продлится недолго, предупреждают аналитики.
В первые дни 2019 года баррель нефти стоит порядка $54-56. 24 аналитика, опрошенных Bloomberg, спрогнозировали, что средняя цена Brent в 2019 году составит $70. Соглашение ОПЕК+ должно сбалансировать спрос и предложение нефти, но этот баланс будет очень хрупким, в том числе из-за возможного наращивания добычи в Саудовской Аравии и ослабления доллара, предупреждают экономисты банка ABN AMRO. Резкое падение цен в декабре создало ”новую реальность”: теперь потенциал их роста меньше, чем ожидался ранее; для 2019 года $70 — равновесное значение для рынка, к которому нефтяные цены будут стремиться даже несмотря на волатильность из-за геополитики, полагают экономисты.
Российские нефтяники не так оптимистичны. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что нефть в 2019 году будет стоить $60 и выше, а глава ”Роснефти” Игорь Сечин заявил, что по консервативному сценарию ее цена будет находиться на уровне $50–53 за баррель.
Как все это сказывается на России
По итогам 11 месяцев 2018 года средняя цена барреля российской марки Urals (цена на нее является производной от цены Brent) достигла $70,9, и это на 36% больше показателя за тот же период прошлого года. Но в декабре ситуация была противоположной: цена Urals упала на 9,5% по сравнению с декабрем 2017 года и составила $57,6.
С 2017 года в России работает новая версия бюджетного правила: все сверхдоходы от нефти дороже $40 поступают в резервы. Высокие цены позволили правительству пополнять Фонд национального благосостояния опережающими темпами. В 2019 году, когда сверхдоходы переведут в бюджет, его объем достигнет 6,4–6,5 трлн руб., говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По нынешнему бюджетному правилу правительство может начать инвестировать средства из ФНБ, когда тот достигнет 7% ВВП (примерно к этой отметке он и приблизится в 2019 году). И сейчас в правительстве идет обсуждение, на что их потратить: Силуанов, в частности, предлагал направить эти деньги на финансирование строительства АЭС в Египте.
Тратить сверхдоходы от нефти внутри страны власти не планируют. Такова логика бюджетного правила: оно должно снизить влияние нефтяных цен на рубль и экономику. На полученные средства Минфин и ЦБ закупают валюту, и это мешает укрепляться курсу рубля (впрочем, они приостановили закупки на открытом рынке из-за падения рубля в августе—сентябре). Корреляция рубля и нефти в 2018 году снизилась, однако в ходе падения Brent в декабре вновь стала заметна. Все дело в приостановке закупок валюты, говорили аналитики, их возобновление, которое намечено на середину января, должно вновь снизить зависимость рубля от цен на сырье.