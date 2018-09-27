27.09.2018, 17:40

Как выглядит пенсионная реформа после одобрения Госдумой. Главное

 (25)
bbcrussian.com
EST
Venemaalane kaupluses.
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, TASS

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в России в третьем чтении.

Для окончательно принятия документа требуется также одобрение Совета Федерации и подпись президента Владимира Путина.

Как будут повышать пенсионный возраст? Главное

Возраст, начиная с которого граждане будут иметь право на получение пенсии по старости, будет повышен с 55 до60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Каждый год, начиная с нынешнего, пенсионный возраст будет повышаться на полгода. Таким образом, процесс займет 10 лет и завершится в 2028 году.

Можно выйти на пенсию на два года раньше раньше, если трудовой стаж достиг 37 лет (женщины) или 45 лет (мужчины).

Также досрочно на пенсию смогут выходить многодетные матери. Те, у кого трое детей, смогут сделать это в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро и более — в 55 лет (при этом у них должен быть трудовой стаж минимум в 15 лет).

Те, кто планирует выйти на пенсию в 2019-м и 2020 годах, смогут сделать это на шесть месяцев раньше.

Накопительную часть пенсии начнут выплачивать людям, достигшим так называемого предпенсионного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин).

Также для них будут действовать льготы по налогам, коммунальным платежам и оплате проезда в общественном транспорте, предусмотренные для пенсионеров.

Выходящих на пенсию военных, сотрудников полиции и спецслужб реформа не затронет.

Отдельно Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс о наказании работодателей, которые увольняют граждан предпенсионного возраста (он наступает за пять лет до пенсионного). Нарушителей будут штрафовать на 200 тысяч рублей или назначать обязательные работы на срок до 360 часов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советник управы Кохтла-Ярве писал диплом о страховых мошенничествах. Теперь в таком преступлении подозревают его самого

27.09.2018
Городской чиновник с высшим образованием, возможно, подделал счет на привезенный из Германии автомобиль, чтобы выставить его перед страховой компанией на 12 000 евро дороже, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Паэт раскритиковал идею Тоом об автономии: в плане поддержки культуры это не даст ничего

27.09.2018
Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Паэт с Тоом не согласен. По его мнению, с точки зрения поддержки культуры это не даст ничего.
Подробнее



Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

27.09.2018
На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €

Быть ли Болгарии богатой, ч.2: ЕС и Нато, Россия и газ, евро и левы, модернизация и ностальгия

27.09.2018
Судя по статистике, дела в болгарской экономике бодро идут на лад. Но в этот раз, кроме неизвестно чем раздражённого водителя автобуса, мне пришлось столкнуться ещё с несколькими, мягко говоря, невесёлыми лицами.

Не знаю точно, в чём причина, но их количество сегодня существенно превосходит виденное мной прежде — настолько, что это бросается в глаза. Впрочем, причин в подобных случаях бывает наверняка больше, чем одна.
Подробнее


The Insider: "бизнесмены" Петров и Чепига-Боширов получили британские визы по фальшивкам благодаря влиянию спецслужб на визовый центр

27.09.2018
Издания The Insider и сайт Bellingcat продолжают расследование истории "солсберийских туристов", называющих себя Русланом Бошировым и Александром Петровым, которых в Великобритании считают офицерами ГРУ и обвиняют в отравлении бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре они раскроют детали получения россиянами виз на въезд в Великобританию. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
Подробнее

СУПЕР! Контавейт пробилась в полуфинал турнира в Ухане

27.09.2018
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 27) вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов. В поединке 1/4 финала эстонка обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову (WTA 47) - 6:4, 6:4.
Подробнее

От Аэрофлота до Nordica| "Были моменты, когда мы летели и не знали, заправят нас или нет". Стюардесса рассказала о работе в советское и нынешнее время

27.09.2018
Зачем здороваться с самолетом? Как проходит рабочий день? Почему развал Estonian Air — личная трагедия, а Nordica — лучшая авиакомпания? Об этом и многом другом — в откровенном интервью очаровательной стюардессы Nordica Ольги Ранд.
Подробнее