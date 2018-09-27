Как выглядит пенсионная реформа после одобрения Госдумой. Главное

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в России в третьем чтении.

Для окончательно принятия документа требуется также одобрение Совета Федерации и подпись президента Владимира Путина.

Как будут повышать пенсионный возраст? Главное

Возраст, начиная с которого граждане будут иметь право на получение пенсии по старости, будет повышен с 55 до60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Каждый год, начиная с нынешнего, пенсионный возраст будет повышаться на полгода. Таким образом, процесс займет 10 лет и завершится в 2028 году.

Можно выйти на пенсию на два года раньше раньше, если трудовой стаж достиг 37 лет (женщины) или 45 лет (мужчины).

Также досрочно на пенсию смогут выходить многодетные матери. Те, у кого трое детей, смогут сделать это в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро и более — в 55 лет (при этом у них должен быть трудовой стаж минимум в 15 лет).

Те, кто планирует выйти на пенсию в 2019-м и 2020 годах, смогут сделать это на шесть месяцев раньше.

Накопительную часть пенсии начнут выплачивать людям, достигшим так называемого предпенсионного возраста (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин).

Также для них будут действовать льготы по налогам, коммунальным платежам и оплате проезда в общественном транспорте, предусмотренные для пенсионеров.

Выходящих на пенсию военных, сотрудников полиции и спецслужб реформа не затронет.

Отдельно Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс о наказании работодателей, которые увольняют граждан предпенсионного возраста (он наступает за пять лет до пенсионного). Нарушителей будут штрафовать на 200 тысяч рублей или назначать обязательные работы на срок до 360 часов.