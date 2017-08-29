29.08.2017, 10:45

Как влияют на Белоруссию взаимные санкции Запада и РФ

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Deutsche Welle
EST
Valgevene kultuuripäevade pidulik avamine. Valgevene Vabariigi ajutine asjur Eesti Vabariigis hr Vadim Lazerko vastuvõtt Estonia Valges saalis.
Valgevene kultuuripäevade pidulik avamine. Valgevene Vabariigi ajutine asjur Eesti Vabariigis hr Vadim Lazerko vastuvõtt Estonia Valges saalis.Foto: Priit Simson

Белоруссия больше других стран привязана к России экономически. Поэтому несет и наиболее ощутимые издержки из-за обмена санкциями между Западом и Москвой в связи с политикой Кремля на Украине.

Прогноз МВФ о том, что санкции против России обернутся наибольшими по сравнению со странами-соседями проблемами для Белоруссия, оправдался. Последствия новых санкций в самой РФ проявляются с временным лагом, и через какое-то время они ощущаются и в Белоруссия, тесно связанной с Россией экономически. Кроме того, на Белоруссия негативно сказываются ответные ограничения, вводимые Россией, а также меры, связанные с санкционным режимом, в частности, кампания импортозамещения.

За визами в США белорусы будут ездить в Вильнюс, Варшаву или Киев
Среди уже наступивших последствий для Белоруссии нового обмена санкциями между РФ и Западом — прекращение с 23 августа выдачи белорусам виз в США из-за решения Путина о сокращении сотрудников американских посольств и консульств в России. Как сообщило посольство США в РБ, собеседования для граждан Белоруссии, подавших заявление на неиммиграционную американскую визу в посольстве США в Москве и консульстве в Санкт-Петербурге и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены на другое время.

ТОП

Тем, кто еще только собирается получить американскую визу, рекомендуют обращаться в диппредставительства в Вильнюсе, Варшаве и Киеве. Сравнение связанных с поездками времени и расходов показывает, что ситуация — некритическая. Желающим получить визу в США удобнее и дешевле ехать в Вильнюс или в Варшаву, чуть дороже и дальше — в Киев.

Все типы виз Посольство США в Белоруссии не выдает с 2008 года в связи с введенными белорусским правительством в одностороннем порядке ограничений на количество американских дипломатов. Сейчас в минском диппредставительстве США выдают визы студентам, участникам программ культурного обмена, а также туристам старше 70 лет.

Переговорная площадка в Минске

Выбор Минска переговорной площадкой по урегулированию конфликта на Украине фактически стал формальным поводом для начала потепления отношений Белоруссии с Западом, продолжающегося до сих пор. Недавно прошедшая в белорусской столице встреча помощника президента РФ Владислава Сурковасо спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, по мнению политолога Евгения Прейгермана, свидетельство движения Минска от площадки лишь только нормандского формата к более весомому статусу региональной переговорной площадки.

По его мнению, это важно, так как разрывает ассоциацию "минская площадка — неработающие минские соглашения по Донбассу". Важно это, полагает Прейгерман, и для всего региона, так как дает дипломатии чуть больше возможностей. И, конечно же, это важно для самой Белоруссии, так как является ключевым фактором, позволяющим ей держаться в стороне от растущего напряжения между Россией и Западом.

Падение ВВП и падение экспорта

В 2016 году по сравнению с 2013-м ВВП Белоруссии упал примерно на четверть в долларовом эквиваленте, отмечает главный редактор белорусской "Экономической газеты" Леонид Фридкин со ссылкой на данные МВФ. Но сколько в этом спаде Белоруссии является последствием санкций, эксперты назвать затрудняются. Падение — результат одновременно и снижения мировых цен на нефть, и снижение цен на основные статьи экспорта. По данным официальной статистики, в благополучном 2013 году объем экспорта белорусских товаров составлял 37,2 млрд долларов, а в 2016-м только 23,4 млрд.

Выигрыш некоторых белорусских компаний от западных санкций эксперты считают незначительным в масштабах экономики страны. Так, по подсчетам Фридкина, на основании открытых данных акционерных обществ выручка "Белавиа" в 2015 году составляла 259 млн, а в 2016-м — 261,5 млн долларов. Но открытой статистики, насколько рост на 2,5 млн связан с открытием новых рейсов "Белавиа", популярных у россиян, например, для перелета на Украину, — нет.

Конкуренция на рынке продовольствия

Санкции вынуждают РФ интенсивно заниматься импортозамещением, и эта дубинка бьет в первую очередь по Белоруссии; мы теряем традиционные рынки в РФ и странах СНГ, констатирует Фридкин.

Помимо того, что упала покупательная способность россиян, и они стали меньше покупать мясных и молочных продуктов, обострилась конкуренция на российском рынке, в которой Белоруссия либо вчистую проигрывает, либо — как в случае с поставками некоторых продуктов — увеличивает физические объемы экспорта, не выигрывая финансово.

И дело не только в падении курса российского рубля. Как поясняет Фридкин, в РФ активно развивается импортозамещение в сферах, традиционно являющихся зоной белорусских интересов. Белоруссии также сложно конкурировать с новыми игроками на продовольственном рынке РФ, поставляющими мясомолочную продукцию, овощи и фрукты из Новой Зеландии, балканских стран, государств Латинской Америки.

В результате Россия диктует белорусским предприятиям жесткие условия — отсрочки платежей, требование скидок, индикативные цены. Ссылаясь на данные официальной статистики, Фридкин отмечает, что "буквально за полтора года россияне вышибли белорусских птицеводов со своего рынка, и сейчас они почти все неплатежеспособные, в то время как 5 лет назад чувствовали себя прекрасно".

Белорусские автомобилестроители теряют рынок РФ

В рамках кампании импортозамещения, которая была запущена в России после введения санкций, господдержка автомобилестроения в РФ привела к тому, что МАЗ полностью проигрывает КАМАЗу на российском рынке. Его доля по данным российского Автостата упала почти до 2%, и с 3 места всего лишь за год МАЗ переместился на 8-е в рейтинге по объему продаж крупнейших грузовиков.

Программа поддержки сельхозмашиностроения привела к тому, что "Ростсельмашу" стало выгодно производить комбайны и другую сельхозтехнику в РФ, потому что ее покупка дотируется. И это напрямую ударило по "Гомсельмашу" и "Лидсельмашу". В Белоруссии объем производства комбайнов сократился с 2011 по 2016 год в 8 раз. Кроме того, россияне активно продвигают свою технику и на рынки стран СНГ.

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