Как влияют на Белоруссию взаимные санкции Запада и РФ

Белоруссия больше других стран привязана к России экономически. Поэтому несет и наиболее ощутимые издержки из-за обмена санкциями между Западом и Москвой в связи с политикой Кремля на Украине.

Прогноз МВФ о том, что санкции против России обернутся наибольшими по сравнению со странами-соседями проблемами для Белоруссия, оправдался. Последствия новых санкций в самой РФ проявляются с временным лагом, и через какое-то время они ощущаются и в Белоруссия, тесно связанной с Россией экономически. Кроме того, на Белоруссия негативно сказываются ответные ограничения, вводимые Россией, а также меры, связанные с санкционным режимом, в частности, кампания импортозамещения.

За визами в США белорусы будут ездить в Вильнюс, Варшаву или Киев

Среди уже наступивших последствий для Белоруссии нового обмена санкциями между РФ и Западом — прекращение с 23 августа выдачи белорусам виз в США из-за решения Путина о сокращении сотрудников американских посольств и консульств в России. Как сообщило посольство США в РБ, собеседования для граждан Белоруссии, подавших заявление на неиммиграционную американскую визу в посольстве США в Москве и консульстве в Санкт-Петербурге и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены на другое время.

Тем, кто еще только собирается получить американскую визу, рекомендуют обращаться в диппредставительства в Вильнюсе, Варшаве и Киеве. Сравнение связанных с поездками времени и расходов показывает, что ситуация — некритическая. Желающим получить визу в США удобнее и дешевле ехать в Вильнюс или в Варшаву, чуть дороже и дальше — в Киев.

Все типы виз Посольство США в Белоруссии не выдает с 2008 года в связи с введенными белорусским правительством в одностороннем порядке ограничений на количество американских дипломатов. Сейчас в минском диппредставительстве США выдают визы студентам, участникам программ культурного обмена, а также туристам старше 70 лет.

Переговорная площадка в Минске

Выбор Минска переговорной площадкой по урегулированию конфликта на Украине фактически стал формальным поводом для начала потепления отношений Белоруссии с Западом, продолжающегося до сих пор. Недавно прошедшая в белорусской столице встреча помощника президента РФ Владислава Сурковасо спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, по мнению политолога Евгения Прейгермана, свидетельство движения Минска от площадки лишь только нормандского формата к более весомому статусу региональной переговорной площадки.

По его мнению, это важно, так как разрывает ассоциацию "минская площадка — неработающие минские соглашения по Донбассу". Важно это, полагает Прейгерман, и для всего региона, так как дает дипломатии чуть больше возможностей. И, конечно же, это важно для самой Белоруссии, так как является ключевым фактором, позволяющим ей держаться в стороне от растущего напряжения между Россией и Западом.

Падение ВВП и падение экспорта

В 2016 году по сравнению с 2013-м ВВП Белоруссии упал примерно на четверть в долларовом эквиваленте, отмечает главный редактор белорусской "Экономической газеты" Леонид Фридкин со ссылкой на данные МВФ. Но сколько в этом спаде Белоруссии является последствием санкций, эксперты назвать затрудняются. Падение — результат одновременно и снижения мировых цен на нефть, и снижение цен на основные статьи экспорта. По данным официальной статистики, в благополучном 2013 году объем экспорта белорусских товаров составлял 37,2 млрд долларов, а в 2016-м только 23,4 млрд.

Выигрыш некоторых белорусских компаний от западных санкций эксперты считают незначительным в масштабах экономики страны. Так, по подсчетам Фридкина, на основании открытых данных акционерных обществ выручка "Белавиа" в 2015 году составляла 259 млн, а в 2016-м — 261,5 млн долларов. Но открытой статистики, насколько рост на 2,5 млн связан с открытием новых рейсов "Белавиа", популярных у россиян, например, для перелета на Украину, — нет.

Конкуренция на рынке продовольствия

Санкции вынуждают РФ интенсивно заниматься импортозамещением, и эта дубинка бьет в первую очередь по Белоруссии; мы теряем традиционные рынки в РФ и странах СНГ, констатирует Фридкин.

Помимо того, что упала покупательная способность россиян, и они стали меньше покупать мясных и молочных продуктов, обострилась конкуренция на российском рынке, в которой Белоруссия либо вчистую проигрывает, либо — как в случае с поставками некоторых продуктов — увеличивает физические объемы экспорта, не выигрывая финансово.

И дело не только в падении курса российского рубля. Как поясняет Фридкин, в РФ активно развивается импортозамещение в сферах, традиционно являющихся зоной белорусских интересов. Белоруссии также сложно конкурировать с новыми игроками на продовольственном рынке РФ, поставляющими мясомолочную продукцию, овощи и фрукты из Новой Зеландии, балканских стран, государств Латинской Америки.

В результате Россия диктует белорусским предприятиям жесткие условия — отсрочки платежей, требование скидок, индикативные цены. Ссылаясь на данные официальной статистики, Фридкин отмечает, что "буквально за полтора года россияне вышибли белорусских птицеводов со своего рынка, и сейчас они почти все неплатежеспособные, в то время как 5 лет назад чувствовали себя прекрасно".

Белорусские автомобилестроители теряют рынок РФ

В рамках кампании импортозамещения, которая была запущена в России после введения санкций, господдержка автомобилестроения в РФ привела к тому, что МАЗ полностью проигрывает КАМАЗу на российском рынке. Его доля по данным российского Автостата упала почти до 2%, и с 3 места всего лишь за год МАЗ переместился на 8-е в рейтинге по объему продаж крупнейших грузовиков.

Программа поддержки сельхозмашиностроения привела к тому, что "Ростсельмашу" стало выгодно производить комбайны и другую сельхозтехнику в РФ, потому что ее покупка дотируется. И это напрямую ударило по "Гомсельмашу" и "Лидсельмашу". В Белоруссии объем производства комбайнов сократился с 2011 по 2016 год в 8 раз. Кроме того, россияне активно продвигают свою технику и на рынки стран СНГ.