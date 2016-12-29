Безопасность или опасность товара
Если покупать любой товар у торговца из-за пределов Евросоюза, например, из Китая или Америки, то при производстве товара могут быть не применены установленные в Евросоюзе регуляции для конкретной товарной группы. На внутреннем рынке есть уравненные требования по товарным группам для различных потребительских товаров (игрушки, текстильные товары, товары по уходу за ребенком, электронные устройства и т. д.), и надзорным учреждениям стран ЕС присвоена компетенция проверять соответствие товаров установленным требованиям.
Приобретая товар из третьих стран, следует учитывать, что возможность надзорного учреждения вмешаться и убедиться в соблюдении требований безопасности ограничена.
Выполнение договора
Как и при принятии любого решения о покупке, потребителю следует перед покупкой ознакомиться с условиями выполнения заказа. Важно отметить, что на основании директивы о правах потребителей в Евросоюзе действуют единые правила для э-торговли. Одним из самых известных общих принципов является право потребителя без объяснения вернуть товар, сообщив об этом торговцу в течение 14 дней с момента получения товара. Есть исключения, на которые указанное правило не распространяется, но в принципе это хорошая возможность для потребителя ознакомиться с товаром и отказаться в упрощенном порядке.
Если торговец не направил свою деятельность на европейский или эстонский рынок, департамент не может привести в действие меры надзора и заставить соблюдать требования оповещения, установленные для заключенных при помощи средства связи договоров.