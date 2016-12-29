Открывающаяся в веб-браузере покупательская среда кажется безграничной и удобной страной чудес, потому что вместо магазинчика на соседней улице потребитель может совершать покупки хоть на другом конце света. Перед покупкой потребителю стоит подумать, кто является второй стороной сделки, безопасен ли товар и каковы возможности позднее разрешить свои претензии, пишет руководитель службы торговли Департамента защиты прав потребителей Кристель Хувила.

Безопасность или опасность товара

Если покупать любой товар у торговца из-за пределов Евросоюза, например, из Китая или Америки, то при производстве товара могут быть не применены установленные в Евросоюзе регуляции для конкретной товарной группы. На внутреннем рынке есть уравненные требования по товарным группам для различных потребительских товаров (игрушки, текстильные товары, товары по уходу за ребенком, электронные устройства и т. д.), и надзорным учреждениям стран ЕС присвоена компетенция проверять соответствие товаров установленным требованиям.

Приобретая товар из третьих стран, следует учитывать, что возможность надзорного учреждения вмешаться и убедиться в соблюдении требований безопасности ограничена.

Выполнение договора

Как и при принятии любого решения о покупке, потребителю следует перед покупкой ознакомиться с условиями выполнения заказа. Важно отметить, что на основании директивы о правах потребителей в Евросоюзе действуют единые правила для э-торговли. Одним из самых известных общих принципов является право потребителя без объяснения вернуть товар, сообщив об этом торговцу в течение 14 дней с момента получения товара. Есть исключения, на которые указанное правило не распространяется, но в принципе это хорошая возможность для потребителя ознакомиться с товаром и отказаться в упрощенном порядке.

Если торговец не направил свою деятельность на европейский или эстонский рынок, департамент не может привести в действие меры надзора и заставить соблюдать требования оповещения, установленные для заключенных при помощи средства связи договоров.