Как в Эстонию попадают журналы и газеты на русском языке и кто их покупает

На дворе век высоких технологий и интернета, когда в поисках новостей люди все чаще идут онлайн, а не в киоск за газетой. Что уж там, все популярные журналы, как GQ, Esquire, Vogue и другие, давно имеют онлайн-версии с постоянно обновляющимся контентом. Тем не менее, продажа печатных изданий никуда не исчезла.

Импортом и распространением прессы в Эстонии с 2000 года занимается фирма Lehepunkt OÜ. Именно она отвечает за то, чтобы покупатели могли найти на прилавках киосков и магазинов свежий номер любимой газеты или журнала, а пунктов продажи в Эстонии — около 1300. Среди 1100 изданий, из которых примерно 300 составляют местные, а около 800 — зарубежные, есть и множество периодики на русском языке.

Газеты фирма завозит преимущественно из соседних стран — из России, Финляндии и Латвии. Есть, например, и газета The International New York Times, таллиннские подписчики которой получают свежий номер издания уже к обеду того же дня.

В ассортименте поступающей в Эстонию бумажной прессы есть как издания всего за 20 центов, так и издания за 75 евро (каталог модных показов Book Moda, например). В вопросе цены фирма не может ничего поделать — ценовой класс издания определяет его издатель.

По словам руководителя по закупке и заказам иностранной прессы Lehepunkt Аннели Аннерт, из России в Эстонию завозится примерно 350 русскоязычных изданий. При составлении подборки фирма прислушивается к пожеланиям и запросам клиентов, а также рекомендациям от партнеров — издательств и сетей розничной продажи.

Согласно данным Lehepunkt, среднестатистический покупатель русскоязычных изданий — женщина 35-55 лет. Подавляющее большинство (80%) всех продаж приходятся на Таллинн и Харьюмаа.

Топ продаж русскоязычной прессы в Эстонии выглядит так: ”ТВ Неделя”, ”МК Эстония” и ”Комсомольская правда”. Значительно меньшим спросом пользуются издания, посвященные рукоделию, женские журналы и журналы по интерьеру. Есть ряд специфических изданий, которые пользуются небольшим спросом в силу узкой направленности, например, журналы, посвященные авиации.

Аннели Аннерт ответила и на другие вопросы Delfi.

Проверяются ли издание из РФ на наличие пропаганды?

Естественно, мы не подбираем издания по степени простоты или сложности обращения с ними. Поскольку мы предлагаем очень большое количество разных изданий, то все номера не представляется возможным проверять, но выборочно мы, конечно же, знакомимся с содержанием. Пункт продажи журналов и газет — аполитичная организация, и мы ни в коем случае не формируем свой ассортимент исходя из политических предпочтений.

По какому принципу распределяются журналы по точкам продаж? Можно ли найти журналы на русском, например, на юге или западе Эстонии?

У нас почти 20-летний опыт работы, это позволило накопить достаточный объем информации о том, где что покупают. У нас почти 1300 пунктов продаж по всей Эстонии и нашими партнерами являются почти все наиболее крупные сети розничной продажи республики. Отсюда доступность представляющих интерес изданий всюду очень высока. Русскоязычные СМИ также доступны по всей Эстонии.

Уже сейчас многие журналы прекращают печать и выходят только в дигитальном формате (например, Nylon). Отражается ли растущий спрос на дигитальные издания на бизнесе продажи печатных журналов?

Подобное впечатление может создаться, но фактически ни одно из изданий нашего ассортимента не прекратило выхода в бумажном формате. Правда, по сравнению с предыдущими годами количество продаваемых газет и журналов несколько сократилось, но это скорее касается тех изданий, содержание которых носит злободневный характер. Например, продажа изданий, сосредоточенных на конкретной теме (например, меблировка, автомобили, поварское искусство и другие хобби), возросла.

Сегодня издатели видят в интернете возможность создания добавочной стоимости для своих читателей. Так, к статьям добавляются видео, фотогалереи, интерактивные карты и прочие занимательные приложения.

Каждый месяц на полках остается много нераспроданных журналов — как та же невероятно дорогая Book Moda. Что с ними потом происходит?



Все нераспроданные издания мы собираем и утилизируем. Мы всех потребителей призываем к бережному отношению к окружающей среде.

Бумагу и картон необходимо сортировать отдельно от общей массы мусора и выбрасывать в специально предназначенный для этого контейнер. Вторичное использование одной тонны бумаги сберегает в среднем 17 деревьев.