Как узнать, не заходил ли кто-то чужой в ваши аккаунты в сети?

В прошлом месяце в Эстонии проводилось исследование, 18% участников которого признались, что заглядывали без разрешения в телефоны своих близких, пишет Tele2. Однако кроме «домашних» шпионов, существуют и гораздо более опасные злоумышленники, которые придумывают всевозможные изощренные способы незаконного доступа к личной информации.

Согласно исследованию, 19% мужчин и 26% женщин хранят в своих телефонах сугубо личную информацию, которую не хотели бы показывать другим. Причем среди русскоговорящих респондентов хранителей телефонных тайн оказалось 28%, а среди говорящих на эстонском языке — только 21%. Чаще всего секреты хранят в телефоне молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет — 53%, но с годами тайн, видимо, становится меньше и в возрастной группе от 25 до 34 лет их хранят уже только 33% опрошенных.

Копаться без спроса в телефоне близкого человека позволяют себе 10% мужчин и 26% женщин. Причем наибольшую активность, как и предполагалось, опять проявляет молодежь — 36% в возрастной группе 16 — 24 лет и 32% — среди 25 — 34-летних.

Как выяснить, не подглядывает ли кто-то и за вашей личной жизнью? По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, самый простой способ узнать об утечке данных аккаунта — зайти на сайт под названием Have I Been Pwned?.

”Кроме того, следует время от времени проверять, с какого устройства заходили в ваш аккаунт, и кто именно заходил. Наша личная кибергигиена требует такого же серьезного внимания, как регулярное техобслуживание автомобиля, порядок в доме или посещение врача”, — уверена Арон.

Шесть советов, которые помогут защитить вашуприватность

1. Регулярно — не реже раза в месяц! — меняйте свои пароли. Пропажа имени пользователя и пароля учетной записи может лишить вас не только материалов и сведений личного характера, но и денег.

А если вы не хотите держать в голове все свои пароли, то можете воспользоваться специальными программами, как например, LastPass и KeePass. Эти решения не только генерируют надежные пароли, но и сохраняют их в безопасности.

2. Контролируйте действия, которые связаны с вашим аккаунтом и устройством. Facebook, Twitter и Google позволяют контролировать действия, которым недавно подвергался ваш аккаунт. В настройках безопасности вы можете ознакомиться с перечнем последних авторизаций и устройств, с которых осуществлялся вход. А также посмотреть, какие приложения имеют право использовать данные вашего аккаунта, и, если надо, ограничить это право.

В общем случае пользователь социальных сетей может заказать, чтобы его извещали (в виде SMS или по э-почте), если кто-то незнакомый пытался зайти в его аккаунт или вход в аккаунт осуществлялся с какого-то другого, не использовавшегося ранее устройства.

3. Проверяйте права скачиваемых приложений. В приложениях, предлагаемых в магазинах Google Play и App Store, указывается, к какой конкретно информации они запрашивают доступ. И вас, разумеется, должно насторожить, если, скажем, приложение ”Фонарик” вдруг потребует доступа к вашим контактам. К сожалению, приложения со шпионской начинкой попадаются везде, даже в официальных магазинах. Однако особую бдительность следует проявлять в случае продукции неизвестных производителей, которая предлагается в так называемых ”левых” магазинах.

Если вы уже скачали какое-то приложение, то информацию о его правах можно узнать и задним числом. Для этого в меню устройства на базе Android надо открыть ”Settings” (Настройки), перейти в ”Apps” (Приложения), найти искомое приложение и посмотреть ”Permissions” (Разрешения). Если у вас устройство на базе iOS, то пройдите по цепочке ”Settings” -> ”Privacy”, а затем проверьте нужное приложение.

4. Проверяйте, какие программы используются в вашем компьютере. Особую бдительность следует проявлять при загрузке и установке программного обеспечения. Проверяйте периодически расширения браузера, а также программы, работающие в фоновом режиме.

Перечень программ, запущенных в операционной системе Windows, можно посмотреть с помощью диспетчера задач Task Manager, а активированных в Apple — с помощью Activity Monitor. И если какое-то из активных приложений вам не известно, узнайте о нем поподробнее в интернете. В точности так же следует контролировать все дополнительные модули и прочие дополнения браузера, об установке которых вы не помните или которые уже потеряли актуальность. Например, если это какие-то тесты и приложения активности Facebook.

5. Обновляйте программное обеспечение. Убедитесь, что у вас включены автоматические обновления как операционной системы, так и приложений. Не оставляйте без внимания и домашний роутер, ведь он — самая первая преграда на пути вирусов и прочих зловредов.

6. Проверяйте свою WiFi-сеть на несанкционированные подключения. Узнать о таких вторжениях очень просто. Зайдите в настойки своего роутера и просмотрите перечень подключаемых устройств. Нелишним также будет время от времени менять свой WiFi-пароль (в том числе и действующий по умолчанию администраторский пароль).

А в гостиницах и кафе, где действуют публичные WiFi-сети, благоразумнее использовать VPN-соединение или мобильный интернет.