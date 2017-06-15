Погода на улице уже по-летнему прекрасна: все расцветает, дачный, пикниковый и пляжный сезон можно признать открытыми. Совсем скоро нас ждет и главный праздник лета – Иванова ночь. Вероятно, и в этом году она будет традиционно дождливой, но мы подготовимся к ней заранее с помощью Евгения Николаева из Telia Eesti.

Чтобы насладиться летними радостями по максимуму и сохранить о нем самые приятные воспоминания, нужно с умом подойти к выбору электронных устройств. По данным сервисных центров, разбитый экран и вода, попавшая внутрь мобильного устройства — две самые частые причины поломки. Как узнать, что ваш смартфон — водонепроницаемый?

Читаем IP-рейтинг

Хотя многие современные смартфоны водостойки, перед походом на пляж или в бассейн следует убедиться, относится ли это утверждение к вашему гаджету. Кроме того, не забудьте: тот девайс, который спокойно перенесет пресную воду, совсем не предназначен для купания в соленом море.

Определить уровень пыле- и водостойкости устройства позволяет IP-рейтинг. Рейтинг своего смартфона можно найти в интернете, введя в поисковик название модели и „IP rating”. В интернет-магазине Telia IP-оценку каждого устройства вы найдете в разделе ”Технические характеристики” в графе ”IP-класс”. Показатель состоит из букв IP и двух цифр, первая из которых означает уровень пылестойкости (от 0 до 6), вторая — устойчивость к контакту гаджета с водой (от 0 до 8).

Например, флагман Samsung Galaxy S8 получил оценку IP68, что означает максимальную пыле- и водостойкость. Если последняя цифра IP-класса вашего устройства 7 или 8, то с ним можно без проблем погружаться на глубину до 1 метра (как правило, на 30 минут). Диапазон от 0 до 6 показывает устойчивость устройства к брызгам, например, к дождю.

Выбираем телефон

Компания Sony одна из первых добавила водозащиту в свои смартфоны. Из самых свежих моделей мы рекомендуем присмотреться к флагманским моделям Xperia XZs и Xperia XZ Premium. Обе отличаются водостойкостью, но, помимо этого свойства, они привлекают внимание и особыми камерами, способными снимать видео формата Super Slow-Motion с частотой 960 кадров в секунду. Это первый в мире смартфон, позволяющий запечатлеть больше, чем может заметить человеческий глаз. Так что вы сможете сохранить каждую секунду летних впечатлений.

iPhone 7 и его старший брат iPhone 7 Plus получили степень защиты IP67, то есть их можно кратковременно погружать на глубину не более метра. В теории смартфонам не страшен ни дождь, ни душ, ни даже падение в бассейн. Почему ”в теории”? Потому что в случае попадания жидкости на системную плату по гарантии Apple ничего чинить не будет — таковы условия компании. Производитель заявляет ”защиту”, но не ”водонепроницаемость”.

Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge соответствуют стандарту защиты IP68, который гарантирует беспроблемное пребывание устройства на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут. Интересно, что в предыдущем поколении от защиты было решено отказаться, что вызвало волну недовольства, но, к счастью, корейская компания решила исправить эту оплошность. Так что, если вас вдруг угораздило уронить вашу ”седьмую галактику” от Samsung в лужу или ванну, переживать не стоит. Достаточно просто выключить телефон, сполоснуть телефон под струей холодной воды и высушить.

И, конечно, схожими качествами водонепроницаемости обладает и новый флагман Samsung Galaxy S8, который уже успел произвести фурор с момента своего появления в продаже. Многие техноблогеры мира уже заявили, что ”ничего лучше на рынке Android пока нет”. Огромный и очень качественный дисплей, красивый дизайн, самый быстрый процессор в Android-смартфонах, а фронтальная камера снимает качественно даже ночью.

Если же вы хотите приобрести не просто водостойкое, а максимально прочное устройство, мы рекомендуем обратить внимание на другую модель Samsung — пятидюймовый Galaxy Xcover 4. Он обладает стандартом IP68, но главное, телефон не боится падать, так что Xcover 4 станет отличным компаньоном в походах. А FullHD-камерой в 13 мегапикселей вы сможете снять яркие видеоролики или фоторепортажи о своем путешествии, которые после будет приятно посмотреть вместе с друзьями.