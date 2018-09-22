Как узнать, что вас прослушивают через ваши же гаджеты? Разбираемся вместе с экспертами

Во всей этой истории есть только один (довольно слабый) плюс. "Передаваемая информация должна быть обезличенной, — добавляет Станислав Шакиров. — То есть, она нужна именно для "втюхивания" рекламы, а не для слежки со стороны чекистов".

Еще один мессенджер, который пользуется информацией о людях по своему усмотрению — Skype. Несколько лет назад исследовательская компания Hiese провела исследование: его авторы отправляли в приватной переписке друг с другом ссылки на файлообменные сервисы и логины/пароли.

"В результате с IP-адресов Microsoft производились попытки подключения к ресурсам с указанными доступами, — вспоминает Руслан Жафяров, технический менеджер компании UNITS. — Исследование показало, что "злоумышленниками" могут быть не только третьи лица, овладевшие информацией незаконно, но и сами корпорации".

Приложения нас подслушивают, но не всегда

iPhone начинает слушать вас после произнесения специальных команд, например "Привет, Siri". До этого микрофон не работает, система ждёт сигнала от владельца устройства, заявляли в Apple.

Та же история с голосовым помощником Google Assistant: без нужной команды он не активируется. Могут ли прослушивать нас с вами другие сервисы Google — почта, карты и так далее — неизвестно, на запрос Hi-Tech Mail.ru в компании ответили.

В "Яндексе" заявили, что не используют в приложениях анализ голоса для рекламы.

От деталей в "Яндексе" отказались: "Не готовы это комментировать и не комментируем гипотетические модели". В пресс-службе "Одноклассников" уверяют, что камера и микрофон активируются только тогда, когда пользователь совершает с их помощью действия в соцсети. Например, звонит или записывает видео. Когда звонок завершен, они сразу отключаются.

"ВКонтакте" не имеет доступа к вашей информации, если вы это сами не разрешили. "Доступ к звонкам и SMS используется для подтверждения номера при авторизации и регистрации, — объясняют в соцсети. — Таким же образом работают другие соцсети и мессенджеры. При этом приложение не анализирует список звонков и адресатов SMS".

А вот с некоторыми приложениями для Android все не так радужно. The New York Times выяснил, что несколько игр из Google Play заражены вирусом Alphonso. Он активирует динамики и слушает звуки вокруг, чтобы узнать, какие вы смотрите телешоу. И затем продает эту информацию рекламодателям.

Kuvataõmmis

При этом, ПО от Alphonso используется не только в зараженных играх. По данным NYT, оно есть в таких приложениях как Instagram, YouTube, Uber, WhatsApp, Telegram и др. Так что в теории могут вас слушать и они, хотя это никем пока не доказано.

Но в основном пользователей подслушивают приложения, которые получили на это разрешение.

"Возможность сбора данных прописана в соглашении, которые пользователи подписывают при установке, — констатирует Илья Рожнов, эксперт компании Group-IB. — Обычно в явном виде показывается, куда имеет доступ приложение: в контакты, к смс и прочее. Увы, люди подписывают такие соглашения не глядя".

Какие данные передаются и кому?

Чтобы прослушка шла сама по себе в фоновом режиме, пользователь при установке должен дать специальное разрешение. "Без одобрения владельца телефон этого просто не позволит", — убежден Станислав Шакиров, технический директор Роскомсвободы.

Эксперты напоминают: любое приложение может собирать любые данные. Кулинарная книга может знать ваше местоположение, счетчик калорий — лезть в телефонную книгу, а будильник — читать смс.