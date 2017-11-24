Как участвовать в Черной пятнице и не прогореть

Cегодня, в 24 ноября, состоится самая грандиозная распродажа во всем мире — Черная пятница, которая очень популярна и среди любителей онлайн-шопинга в Эстонии. Руководитель продуктового маркетинга компании Elisa Майлиис Плооманн расскажет, как при таком обилии горячих предложений сохранить холодную голову и делать покупки безопасно, значится в пресс-релизе.

Благодаря развитию электронной торговли и переориентации клиентов на интернет-покупки через мобильные устройства количество посетителей торговых центров естественным образом сокращается. Победное шествие эры смартфонов подтверждает и статистика: так, например, по данным одного из самых крупных в мире торговых центров, Walmart, 70% его э-покупок в прошлогоднюю Черную пятницу было совершено через мобильные телефоны. Этот тренд заставляет торговые сети во всем мире все больше инвестировать в развитие мобильных приложений и предлагать различные способы оплаты.

1. Не теряя головы взвесить и сравнить различные скидки

Диапазон предлагаемых скидок широк — их можно найти и в специально созданных для любителей Черной Пятницы приложений и в приложениях известных торговых центров. Приложение Black Friday — 2017 Deals позволяет сравнивать различные ”вкусняшки” и принимать взвешенные решения. Так же и в Эстонии различные интернет-магазины в рамках Черной Пятницы делают заманчивые предложения, поэтому перед тем, как удариться в мировое турне интернет-шопинга, стоит просмотреть предложения и домашних интернет-магазинов.

Многие торговые площадки делают особенно выгодными предложения на определенную категорию товаров. Например, предложения Amazon Black Friday нацелены на любителей техники, смартфонов, телевизоров и других гаджетов. Однако, здесь стоит проявлять особую осторожность, так как зачастую технические товары многих больших онлайн-магазинов предназначены для рынка определенного региона: в этих товарах могут, например, не использоваться принятые в Эстонии частоты или может стоять блокировка на работу в другой стране. Все это влечет риск, что купленный девайс может стать абсолютно бесполезным дома.

He стоит делать свои покупки только в этот конкретный день, интересные предложения продолжаются и после глобального дня распродаж. Следом за Черной Пятницей уже в понедельник настанет Cyber Monday, ориентированный только на интернет-продажи, заманчивые предложения которого можно так же найти в специальных приложениях.

2. Убедиться в безопасности интернет-магазина и способа оплаты

Перед размещением заказа в интернет-магазине следует убедиться, что магазин вызывает доверие, а предлагаемый способ оплаты защищен. Начать следует с того, чтобы убедиться, что за интернет-магазином стоит юридическое лицо — только в этом случае сделка будет защищена законом. Так же следует предварительно проверить, что на странице сайта или в приложении открыто доступна информация о правилах возврата товара и условиях гарантии, а также о возмещении средств. При совершении дорогостоящих покупок с условиями гарантии следует познакомиться очень внимательно, например, нужно ли хранить упаковку от технических устройств, обязательное ли это условие для возврата и возмещения средств для гаджетов или нет.

Стоит предпочитать известные и зарекомендовавшие себя сайты, а не отдельных продавцов. Нужно убедиться, что на интернет-портале есть контактные данные предприятия, по которым можно обратиться в случае возникновения проблем. А перед совершением покупки обязательно подробно познакомиться с условиями заказа и оплаты.

При покупках онлайн самое безопасное решение — оплата картой с возможностью отзыва транзакции, если товар не отгружен. Так же следует иметь ввиду, что свои данные нельзя размещать на странице, где отсутствует сертификат безопасности SSL и, конечно же, не стоит оставлять данные, не имеющие отношения к покупке — свой личный год, данные членов семьи и так далее. И, наконец, нужно защитить свое устройство от проникновения вредоносных программ и регулярно проверять выписку со своего банковского счета.

На сайте Департамента по защите прав потребителя можно найти основные рекомендации по покупкам в интернет-магазинах. Так же на и домашней страничке департамента регулярно публикуется ”черный список” предприятий, которые не соблюдают требования закона или не выполняют данные покупателям обещания.

3. Планировать покупки и составляйте бюджет

Поскольку по время проведения Черной Пятницы распродается все и сразу, то самое разумное перед периодом глобальных распродаж составить список покупок и определить сумму на все желаемое.

Самое простое– использовать Google Keep, с которым очень легко составить постоянно доступный через интернет-браузер to-do список. Для планирования, анализа и совместного использования разработано достаточно много различных приложений. Например, Goodbudget или HomeBudget Lite позволяют планировать бюджет по различным категориям на месяц, неделю или день и делают быстрый обзор всех доходов и расходов.

Среди домашних разработок — удобная страница для потребителя финансовой инспекции minuraha.ee, где много информации о ведение бюджета и различные калькуляторы. Например, можно запустить калькулятор семейного бюджета, чтобы убедиться, сколько денег можно потратить на покупки в Черную пятницу.