Как свести концы с концами после праздников?

Исследования Института финансов показали, что в Эстонии люди придают большое значение празднованию рождества, и в большинстве семей принято дарить подарки. В то же время почти треть жителей признают, что праздники обременительны для семейного бюджета, и им приходится как-то выходить из положения, чтобы после праздника свести концы с концами.

Если праздники пробили брешь в кошельке

Если праздники опустошили и Ваш кошелёк, то надо искать возможности по снижению расходов и/или увеличению доходов. Поступать надо следующим образом:

· Запишите все счета, которые ждут оплаты, (сумма, срок платежа, проценты и пени). Составьте график возвратных платежей, и в первую очередь оплатите те счета, по которым начисляются более солидные пени или те, срок оплаты которых ближе.

· Если счета скопились, свяжитесь с компанией, которая их выставила. Возможно, удастся договориться о новом платёжном графике или получить отсрочку.

· Установите строгие лимиты на крупные расходы (например, питание, хобби, питание вне дома). Желательно распределить суммы по неделям, так проще контролировать расходы.

· При нехватке денег уж точно не следует возлагать на себя новые кредитные обязательства. Разного рода быстрые и потребительские кредиты влекут за собой новые, более крупные расходы в виде платы за обслуживание и процентов.

· Ищите новые источники дохода. Возможно, достаточно будет взяться за какую-либо небольшую дополнительную работу.

Советы по организации финансов в наступившем году

1. Поставьте перед собой цели, которые помогут Вам двигаться в желательном направлении. Спросите у себя, чего Вы хотите добиться и сколько для этого понадобится времени. Определите, какие есть возможности для экономии, исходя из сегодняшнего и будущего семейного бюджета.

2. Составьте бюджет, для того чтобы иметь представление о фактических расходах. Многие семьи составляют бюджет по памяти. Но без записи расходов сложно понять, сколько и на что было потрачено денег.

3. Проанализируйте привычки и финансовое поведение семьи. Установите, что больше всего напрягает Ваш кошелёк.

4. Копите на крупные расходы в текущем порядке. Если Вы суммируете наиболее крупные затраты, запланированные на текущий год, и разделите результат на двенадцать, Вы сможете узнать, сколько следует откладывать каждый месяц. Обычно рекомендуется ежемесячно откладывать 5-10% доходов.

5. Экономьте на мелочах! Из небольших расходов к концу года могут сложиться значительные суммы.

Подключите детей к составлению бюджета. Покажите, сколько денег уходит на содержание жилья, на транспорт, питание, развлечения и на выполнение различных обязательств по кредитам. Покажите ребёнку, как составлять список покупок и обсудите, какие товары в магазине выбирать разумнее.

Ходите в продуктовый магазин с определённым списком покупок. При возможности ходите за продуктами лишь один раз в неделю и заранее планируйте недельное меню.

8. Постарайтесь тратить меньше, чем зарабатываете. Подумайте, какими знаниями и навыками Вы владеете, какие у Вас хобби. Взвесьте возможность их развития. Возможно, какие-то из них позволят Вам получать дополнительный доход или в будущем станут основой для собственного бизнеса.

9. Проверьте свои договоры. Замена тренировочного пакета или пакета услуг связи может означать улучшение условий.

10. Не стоит сразу бежать в магазин, если объявлена кампания скидок. Заранее продумывайте свои настоящие потребности и установите финансовые границы, которые нельзя превышать при покупках.

11. Избегайте ненужных долгов. Хотя сбережение всегда обходится дешевле, чем заимствование, бывают ситуации, когда приходится брать кредит. Взвешивая целесообразность оформления кредита, следует задать себе вопрос, будет ли та вещь, на приобретение которой Вы берёте кредит, служить дольше, чем длится срок выплаты кредита. Потребность в любых занимаемых суммах надо тщательно взвешивать перед подписанием договора.