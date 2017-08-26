Как сорвать джекпот и потерять все: 18 историй людей, которым большое везение разрушило жизнь

На этой неделе 53-летняя работница больницы в штате Массачусетс Мэвис Вонзик выиграла в лотерею самую большую сумму в истории - 758,7 млн долларов. Однако история знает немало случаев, когда фантастическое везение на самом деле разрушает жизнь "счастливчиков".

Издание Business insider публикует несколько примеров того, как простые люди беспечно тратили внезапно свалившиеся на них целые состояния, не найдя деньгам достойного применения.

Купленный особняк сгорел, а супруги разбежались

Лара и Роджер Гриффитс из Великобритании до того, как в 2005 году сорвали джекпот в 2,76 млн долларов, почти никогда не спорили и жили мирно. Выиграв в лотерею, они приобрели дом (за миллион долларов), о котором давно мечтали, роскошный автомобиль Porsche, а также вдоволь попутешествовали, посетив Дубай, Монако и Нью-Йорк.

Удачный период закончился через 5 лет. В 2010 году их дом, застрахованный на незначительную сумму, был уничтожен огнем. Супруги потратились на ремонт и семь месяцев прожили в арендуемых помещениях. А когда Лара добралась до электронной почты Роджера и заподозрила мужа в измене, супруг сел за руль Porsche и уехал. Так распался их 14-летний брак.

Американец за один год остался без 16 миллионов

Американец Уильям "Бад" Пост выиграл 16,2 млн долларов в лотерее штата Пенсильвания в 1988 году, но уже через год умудрился оказаться в долгах на один миллион. "Хотел бы, чтобы такого никогда не случилось. Это был настоящий кошмар", — говорил потом Пост.

Бывшая подруга Поста подала на него в суд в надежде на часть выигрыша, а брата арестовала полиция за то, что тот организовал покушение на убийство Уильяма (именно он являлся наследником выигрыша после Поста).

Еще часть денег Уильям спустил в различных семейных бизнес-структурах, и в итоге оказался в тюрьме после угроз оружием своему коллектору. В дальнейшем мужчина спокойно жил на 450 долларов месяц и пособия, а скончался в 2006 году.

Супруги потеряли счастливый билет на джекпот

33-летний Мартин Тотт и его 24-летняя супруга Кей из Великобритании упустили выигрыш в 5 млн долларов после того, как потеряли счастливый билет. Семинедельное расследование Camelot Group (компания управляет британской национальной лотереей) убедило должностные лица в том, что требование супругов Тотт к выигравшему билету было законным.

Мартин и Кей доказали свое право на выигрыш, однако не успели оформить все документы в 30-дневный срок и в итоге остались без денежного приза. В истории этот джекпот по сей день является самым крупным невостребованным выигрышем с момента начала лотереи в 1994 году.

Упущенный джекпот стал для супругов Тотт серьезным испытанием, но семейные отношения они сохранили. "Мысли о таком количестве денег действительно окрыляют, но имеют противоположный эффект. Это иссушает жизнь и ужасно давит на брак, это было трудное испытание", — признавалась потом Кей Тотт.

Многодетная мать вернулась к обычной жизни, но обеспечила детей

В 2004 году мать-одиночка Шарон Тирабасси выиграла более 10 млн канадских долларов в лотерею Ontario Lottery and Gaming Corp. Женщина, до того жившая скромно, свой выигрыш потратила на покупку большого дома, раскошных автомобилей, дизайнерскую одежду, вечеринки, экзотические путешествия, подарки для родных и друзей.

Деньги закончились меньше, чем за 10 лет, и Шарон вернулась к прежней жизни — вновь стала ездить на общественном транспорте, работать неполный рабочий день и снимать жилье в арендованном доме.

При этом Тирабасси оказалась достаточно мудрой женщиной. Часть выигрыша Шарон разместила на банковских счетах для своих шестерых детей: когда им исполнится 26 лет, они смогут снять деньги.

Тирабасси не повторила полностью путь британки Вивьен Николсон, которая в 1961 году выиграла 152 300 фунтов в футбольном тотализаторе. Свое состояние Николсон растратила на дорогую дизайнерскую одежду и частые свадьбы (была замужем пять ряз). Спустя годы безработная вдова оказалась среди Свидетелей Иеговы.

Проиграла миллионы в казино Атлантик-Сити

Американка Эвелин Адамс два года подряд (в 1985-м и 1986-м) выигрывала призы в лотерею, получив в общей сложности 5,4 млн долларов. К внезапно свалившейся на нее гигантской сумме денег уроженка штата Нью-Джерси отнеслась беспечно — все проиграла в казино Атлантик-Сити. Теперь Эвелин Адамс скромно живет в парке трейлеров.

Британке Калли Роджерс было 16 лет, когда она выиграла 1,9 млн фунтов стерлингов (около $3 млн) в 2003 году. Роджерс родила двух детей, а затем спустила состояние на вечеринки, путешествия и щедрые подарки друзьям. Позже женщина работала простой уборщицей и была на грани банкротства.

Спустили состояние на тусовки и наркотики

В 1998 году Джеральд Мусваген выиграл джекпот в 10 млн долларов в лотерее Super 7 jackpot в Канаде, но грамотно распорядиться солидной суммой не смог. Как пишет The Globe and Mail, мужчина купил несколько автомобилей для себя и друзей, приобрел дом, а свою жизнь превратил в одну сплошную тусовку с большим количеством наркотиков и алкоголя. Кроме того, Мусваген неудачно вложил деньги в бизнес. Деньги закончились через 7 лет. Впав в отчание, Джеральд повесился в гараже своих родителей в 2005 году.

Похожий случай произошел с 19-летним британцем Майклом Кэрроллом, хотя и не со столь трагичным концом. Бывший мусорщик в 2002 году выиграл 9,7 млн фунтов ($15 млн). За пять лет Кэрролл спустил все деньги на наркотики, вечеринки и машины, после чего вернулся на прежнюю работу.

Выигрыш американца Вилли Харта из штата Мичиган в 1989 году составил 3,1 млн долларов. В течение двух лет он развелся с женой и потерял опекунство над своими детьми. Кроме того, Харту было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчина также страдал от наркотической зависимости и в итоге потерял все свои деньги.

Дом на Канарах, политические акции и благотворительность

Валлиец Люк Питтард стал обладателем выигрыша в лотерею в 1,9 млн долларов. Сорвав джекпот, житель Уэльса отправился на Канарские острова, купил дом и сыграл свадьбу. Всего через полтора года Питтард уже делал гамбургеры в простой закусочной. И утверждает, что счастлив, а остатки выигрыша приносят ему проценты.

В 1993 году Дженет Ли выиграла в лотерею 18 млн долларов и спустила все состояние за 10 лет. Уроженка Южной Кореи растратила выигрыш на политические акции и благотворительность. В честь Джанет Ли назван читальный зал юридической школы Вашингтонского Университета, она была главным спонсором Демократической партии. Но благотворительность в сочетании с азартными играми и задолженностями на кредитных картах разорили ее, и в 2001 году она объявила себя банкротом.

Простому строителю хитрость вышла боком

До своего выигрыша Америко Лопес работал на стройке в Нью-Джерси. Сорвав куш, он бросил работу, сославшись на необходимость операции на стопе, пишет The New York Times. Узнав настоящую причину увольнения, коллеги Лопеса подали на него в суд, так как они должны были разделить выигрыш. В итоге суд постановил всю сумму поделить между строителями.

Американцы Алекс и Рода Тот взяли джекпот в 13 млн долларов в штате Флорида в 1990 году, но лишились своего состояния за 15 лет. Пара объявила о своем банкротстве, в итоге супругов обвинили в уклонении от уплаты налогов. Алекс скончался прежде, чем его дело было передано в суд, а Рода провела в тюрьме два года.

Жестоко поплатились за тайны от мужа

В 1991 году Иби Ронкаиоли из канадской провинции Онтарио выиграла в лотерее Lotto/649 5 млн канадских долларов. При этом женщина не сказала мужу о том, как именно планировала потратить выигрыш, и 40 процентов суммы тайно отдала своему ребенку от другого мужчины, о котором ранее ее муж Джозеф даже не догадывался. Узнав правду, он убил супругу, отравив обезболивающим. Мужчину признали виновным в непредумышленном убийстве, сообщает Toronto Star. А сам Джозеф обратился к семье Иби Ронкаиоли с просьбой помочь ему оплатить ее похороны.

Другой случай имел место в Калифорнии. Когда американка Дениз Росси выиграла в California lotto 1,3 млн долларов, она скрыла факт выигрыша от мужа и внезапно подала на развод. Томас был удивлен таким поворотом, тем не менее, дал согласие.

Два года спустя, мужчина случайно перехватил письмо в своем новом доме в Лос-Анджелесе, узнал всю правду и подал иск в суд на Дениз за сокрытие ее выигрыша при разводе. В итоге судья постановил отдать Томасу весь выигрыш: теперь в год он получает по 48 тысяч. "Если бы не лотерея, Дениза и я, вероятно, по-прежнему были вместе", — полагает мужчина.

Даже адвокат Денизы признал, что если бы женщина была честна со своим мужем, то при разводе могла рассчитывать на половину джекпота, а так осталась ни с чем.