Как сохранить внешний вид своего смартфона?

Диана Мерзина поясняет, что это одна из самых распространенных ошибок, когда купленная защитная пленка не предназначена для конкретной модели. ”Даже самый маленький отклеившийся от экрана телефона кусочек пленки будет увеличиваться при использовании телефона, и через несколько дней пленка полностью отклеится, — говорит Мерзина. — То же самое касается и стекла — если под ним останутся пузырьки воздуха, то оно не приклеится к поверхности телефона. Кроме этого, при покупке защитного стекла нужно обязательно узнать, обработана ли нижняя часть стекла специальным слоем, предотвращающим скольжение. Если не обработана, то между защитным стеклом и экраном не возникнет достаточной силы трения, которая удерживала бы защитное стекло”.

”Я слышала и о новых нанотехнологиях, которые позволяют нанести на телефон невидимое напыление защитного слоя, но на практике это защищает от водных брызг и отпечатков пальцев, а не от механического удара”, — рассказывает Мерзина.

Самый распространенный вид защиты корпуса телефона — поместить его в чехол. Ассортимент чехлов в магазинах очень широкий, и без предварительной работы практически невозможно сказать, какой чехол будет самым лучшим.

”Зачастую это зависит от собственных предпочтений человека, хочет ли он чехол из силикона, пластмассы или вообще из кожи, и будет ли у него откидная крышка. Но следить стоит за тем, чтобы уголки чехла были достаточно крепкими или даже добавочно усиленными, потому что телефон часто падает на угол, а большие проблемы начинаются с недостаточной защиты, — учит Мерзина. — Чем толще чехол, тем лучше он будет защищать от сильных механических ударов и повреждений. Для ежедневного использования подойдет и тонкий чехол”.

Мерзина рекомендует также следить за тем, как телефон каждый день носится и хранится. ”Например, если постоянно носить телефон в одном кармане с ключами, монетами или чем-то похожим, то это быстро скажется на внешнем виде телефона, и устройство лишится своего красивого внешнего вида".