Как сохранить внешний вид своего смартфона?

Новые современные смартфоны — это персональные устройства, в которых зачастую кроется вся жизнь — от всех необходимых контактов и нужных для работы файлов до личных фото, воспоминаний и заметок. Если вы хотите уберечь дорогой смартфон от разрушения, имеет смысл защитить его с первого дня использования. Руководитель магазина впечатлений Samsung Диана Мерзина делится советами о том, с установкой каких средств защиты справится любой человек самостоятельно, а какую работу следует оставить профессионалам.
Поскольку замена разбитого экрана телефона, как правило, обходится дороже всего, важно защитить его как от ударов, так и от царапин и давления. Современные экраны изготовлены из прочного стекла, которое выдерживает легкие царапины, но если телефон изо дня в день носить, например, в одном кармане с ключами, то со временем это все-таки начнет оказывать влияние.
Как правило, для защиты экрана есть два варианта: защитная пленка или стекло. Пленка обычно представляет собой более дешевое решение, но стекло защищает однозначно лучше.
”Если раньше люди покупали телефон и позже дома сами наклеивали защитную пленку, то у более новых телефонов, таких, как, например, Samsung Galaxy S9 или Note 8, закругленные края, поэтому для установки пленки или стекла требуются специальные знания”, — поясняет Мерзина. — Важно выбрать правильный вид защиты, который подходит для конкретной модели телефона, потому что размеры и изгибы должны точно совпадать”.