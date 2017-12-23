Как снять на смартфон запоминающиеся рождественские видеоролики

Наступает время, когда люди украшают свои дома, проводят время с семьей и друзьями, делают подарки и вместе вспоминают уходящий год.

Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма и фотограф-видеограф Андрес Раудъялг в своем пресс-релизе советуют, как снять на смартфон рождественские празднования, домашние ужины и визит Деда Мороза так, чтобы ролики было не стыдно выложить в социальных сетях и показать родным и знакомым.

По словам Андреса Раудъялга, одна из наиболее распространенных ошибок — съемка, когда телефон расположен в руках вертикально. Хотя во время разговоров или при использовании Интернета телефон, как правило, держат именно так, снимая видео, его следует разворачивать горизонтально.

”Хорошие праздничные снимки вполне могут быть и вертикальными, но видео, как правило, требует небольшой обработки и монтажа, а с роликом, снятым расположенным вертикально телефоном, практически ничего потом не сделать. Кроме того, на горизонтальное видео помещается гораздо больше, — рассказал Раудъялг. — Вертикальные видео хорошо просматривать только на телефоне, а рождественские ролики спустя годы захочется посмотреть на телевизоре или на компьютере — поэтому снимать все же следует горизонтально”.

”Некоторые новейшие смартфоны, например, Samsung S8 и Note8 уже используют экраны с соотношением длин сторон 18,5:9 — это еще шире традиционных широких экранов 16:9 и в кадр попадает больше деталей”, — сказал Раудъялг. ”Съемка в таком формате, несомненно, станет трендом следующего года, поскольку сверхтонкие или даже отсутствующие рамки вокруг экранов позволяют увеличивать экраны, не меняя размеры самих устройств”, — добавил Аасма.

Раудъялг также рекомендует убедиться в том, что место съемки хорошо и равномерно освещено. Хотя камеры смартфонов в последние годы заметно улучшились, они должны оставаться миниатюрными, что устанавливает физические ограничения в отношении сенсоров и оптики.

”Хотя, например, у современных телефонов Samsung значение диафрагмы составляет уже f1.7, что является очень хорошим показателем и подходит для съемок в условиях недостаточного освещения, в сумерках, даже профессиональным камерам бывает нужен дополнительный свет, — пояснил Раудъялг. — В условиях меняющегося освещения, например, при мигающей гирлянде или загорающихся и тухнущих лампах, в автоматическом режиме камере может быть трудно перенастроиться и конечный результат окажется не слишком хорошим”.

Кроме того, Раудъялг советует нажимать на экране телефона на наиболее важный объект съемки или на важную часть кадра, чтобы камера смогла подстроиться к освещенности именно этого элемента и тогда, если свет все же изменится, камера сможет быстрее адаптировать соответствующие настройки.

Видеографам-любителям обязательно стоит помнить, что лучшая картинка — плавная и стабильная. Каждый фрагмент ролика лучше посвятить чему-то одному, а не пытаться заснять все сразу.

”Люди часто водят телефоном из стороны в сторону, поскольку им кажется, что именно так получится снять все интересное. С точки зрения зрителя, я советую дольше выдерживать один кадр, а при необходимости менять кадры плавно. Картинка движется и события происходят вне зависимости от того, что камера стоит на месте, — посоветовал Раудъялг. — Чтобы избежать дрожания рук можно пользоваться вспомогательными средствами — специальными штативами, а при их отсутствии опереть камеру можно на диван, стол, тарелку — на что угодно, чтобы кадр оставался как можно более стабильным”.

Антти Аасма замечает, что наряду с видеосъемкой крайне важно качество звука, на которое часто не обращают особого внимания. ”Можно сказать, что звук даже важнее картинки. Ведь, если бабушка видит отправленный ей ролик, но не слышит рождественских поздравлений, радости от сюрприза будет гораздо меньше”, — отметил Аасма.

”Профессионалы всегда используют для записи звука особую технику, но у обычных пользователей телефонов ее нет. К счастью, микрофоны современных телефонов достаточно хороши, чтобы записать качественный звук. Я рекомендую подойти как можно ближе к говорящему человеку и поместить руку на микрофон, но при этом не закрывать его полностью. Эта хитрость позволит отфильтровать фоновый шум и повысить качество звучания”, — рассказал Аасма.

Когда ролики успешно записаны, обязательно стоит смонтировать небольшой фильм, ведь отдельные клипы смотреть не так интересно. В социальных сетях короткие видео Boomerang или анимированные GIF уместны, но чуть более продолжительные ролики рекомендуется слегка обрабатывать.

”Существуют десятки хороших бесплатных приложений для обработки видео — например, FilmoraGo, Adobe Premiere Clip или Magisto. Все они позволяют быстро и просто обрабатывать и монтировать видеоролики, — рассказал Раудъялг. — Кроме того, заниматься этим интересно, и в результате получаются увлекательные визуальные истории, которые будет приятно смотреть с родственниками и друзьями даже годы спустя”.