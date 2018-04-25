Как с помощью договора сделать свою экспортную сделку надежной?

Керес обращает особое внимание на то, чтобы при заключении сделки на бумаге для понимания были бы четко обозначены обязательства сторон — как в отношении продавца, так и покупателя. ”В случае экспортной сделки и сопутствующей ей документов, стороны должны иметь для себя полную ясность. Если нет умения продумать шаг за шагом те действия, которые необходимо совершить продавцу, чтобы получить деньги и считать свои обязанности исполненными, то такой сделке сопутствует большой риск и возможность возникновения неприятных споров”, — поясняет Керес и приводит пример, что если в договоре предусматривается тестирование оборудования для оценки его соответствия, то также в договоре должно ясно прописано — какие тесты нужно провести и что доказывает их прохождение.

2. Знай о рисках, которые исходят как от сторон сделки, так и от внешних факторов

Ущерб, возникший от незнания и проблемы, появившиеся вследствие плохой предварительной работы, по словам Арро уже не разрешить, но в то же время понятно, что предприниматель, занимающийся своей основной деятельностью, не может сам оценить все бизнес-риски или же у него отсутствует инструменты для основательного исследования фона своего бизнес-партнера. В этом случае, по словам Арро, необходимо сотрудничать со специалистами по кредитному страхованию, которые имеют опыт и необходимые инструменты для выявления рисков, а также могут предложить с помощью страхования необходимые решения, если у покупателя возникли трудности с оплатой.

”Если экспортер сам не может выполнить свои обязательства, то и от покупателя невозможно требовать деньги. Необходимо считаться с возможными внешними препонами еще до заключения сделки, чтобы выяснить — можно ли их преодолеть, какой ценой, стоит ли это вообще делать или же как это может повлиять на условия экспортной сделки, или же на решение в целом о заключении данной сделки”, — отмечает Арро.

По словам Кереса, необходимо прояснить и то, как могут повлиять на исполнение сделки, например, требования таможни, разрешения административных органов или же чье-то противостояние. ”Это может быть, например, чинимые для эстонского предприятия препятствия при возведении какого-то сооружения за границей или же ситуация, при которой эстонский поставщик не выполнил перед экспортным партнером все требования по принципу ”ключи в руки” при поставке и монтаже электрооборудования”, — добавил он.

Как отмечает Керес, также стоит убедиться в том, что у сторон нет конфликта интересов. ”Необходимо быть уверенным в том, что у второй стороны сделки при ее заключении не возникнет конфликт интересов, когда у партнера появлется некая дополнительная выгода с другими предприятиями, чем он может и ”кинуть” экспортера”, — обращает Керес особое внимание. Важно убедиться, что история сделок партнера так сказать чиста, а он сам — платежеспособен. ”Увы, но самому это довольно сложно проверить и здесь можно попросить помощи от страхового общества KredEx, которое поможет проверить бизнес-фон партнера, а также в случае неудачной сделки предложит предпринимателю компенсацию”.

3. Сделай ясным порядок решения споров и реальный порядок для их проведения