По-прежнему больным для предпринимательского сектора остается вопрос быстрого роста зарплат, приводят "Деловые Ведомости" комментарий экономического аналитика SEB Михкеля Нестора.

Ситуацию, когда на фоне экономического роста, едва превышающего 1%, средняя зарплата растет на 7-8%, нормальной назвать нельзя.

Доля расходов на рабочую силу в ВВП растет с 2014 года, достигнув на сегодня около 50%, что является очень высоким уровнем в масштабах Европы, не говоря уже о странах подобных нашей.

К сожалению, многие наши успешные экспортеры работают в сферах, где преимуществом Эстонии был наш низкий уровень заплат.

Многие предприятия Латвии и Литвы нацелены на те же рынки, что и мы, для того, чтобы сохранять конкурентное преимущество, мы должны предлагать продукцию и услуги лучшего качества или быть эффективнее других.