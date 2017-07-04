Как разобраться, какой продукт вы покупаете под видом эстонского?

Многие сейчас предпочитают покупать эстонские продукты питания. Но нужно учитывать, что если на товаре — наклейка с сине-черно-белым флажком, то это еще не означает, что вы держите в руках продукт, изготовленный из выращенного в Эстонии сырья.
”Сейчас на отечественном рынке ситуация такова, что покупатели приобретают под маркой местной продукции, например, колбасу, произведенную из импортного сырья”, — сетует Каупо Кутсар, животновод из Валгамаа.
Наклейка с эстонском флагом свидетельствует, что продукт произведен в Эстонии, на местном производстве, но сырье для него может быть использовано как эстонское, так и импортное, разъясняет Maaleht. Итак, как разобраться, что вы покупаете.
Значок ”Tunnustatud Eesti Maitse”
- Говорит о том, что сырье для данного продукта — на 100% эстонское.
- Такой значок могут получить только зарегистрированные в Эстонии предприятия.
- Продукт прошел местные лабораторные исследования, и его схема качества официально признана.
Значок ”Tunnustatud Maitse”
- Указывает на высокое качество продукта.
- Сырье может быть как эстонским, так и импортным.
- Знак могут получить все предприятия Евросоюза.
- Схема качества продукта официально признана.