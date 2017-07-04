Как разобраться, какой продукт вы покупаете под видом эстонского?

Foto: Arno Mikkor

Многие сейчас предпочитают покупать эстонские продукты питания. Но нужно учитывать, что если на товаре — наклейка с сине-черно-белым флажком, то это еще не означает, что вы держите в руках продукт, изготовленный из выращенного в Эстонии сырья.