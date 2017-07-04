04.07.2017, 08:05

Как разобраться, какой продукт вы покупаете под видом эстонского?

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rus.delfi.ee
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Как разобраться, какой продукт вы покупаете под видом эстонского?
Foto: Arno Mikkor

Многие сейчас предпочитают покупать эстонские продукты питания. Но нужно учитывать, что если на товаре — наклейка с сине-черно-белым флажком, то это еще не означает, что вы держите в руках продукт, изготовленный из выращенного в Эстонии сырья.

”Сейчас на отечественном рынке ситуация такова, что покупатели приобретают под маркой местной продукции, например, колбасу, произведенную из импортного сырья”, — сетует Каупо Кутсар, животновод из Валгамаа.

Наклейка с эстонском флагом свидетельствует, что продукт произведен в Эстонии, на местном производстве, но сырье для него может быть использовано как эстонское, так и импортное, разъясняет Maaleht. Итак, как разобраться, что вы покупаете.

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Значок ”Tunnustatud Eesti Maitse”

  • Говорит о том, что сырье для данного продукта — на 100% эстонское.
  • Такой значок могут получить только зарегистрированные в Эстонии предприятия.
  • Продукт прошел местные лабораторные исследования, и его схема качества официально признана.


Значок ”Tunnustatud Maitse”

  • Указывает на высокое качество продукта.
  • Сырье может быть как эстонским, так и импортным.
  • Знак могут получить все предприятия Евросоюза.
  • Схема качества продукта официально признана.
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