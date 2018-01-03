Как рассчитывается зарплата за декабрь: по старой или новой ставке?

Читатель Delfi обратился в редакцию с вопросом: я рассчитываю работнику зарплату, с которым в трудовом договоре прописана договоренность о минимуме зарплаты. Выплата будет произведена 8 января. С января минимальная ставка заработной платы увеличится. Как производится расчет зарплаты за декабрь: по новой или старой ставке?

"Согласно закону о трудовом договоре, оплата труда не может быть ниже установленного правительством ЭР минимума”, — сказала специалист Трудовой инспекции Хелена Ильвес и отметила, что договоренность между работником и работодателем не может служить основанием для выплаты зарплаты ниже установленного минимума.

С 1 января 2018 года минимальная ставка оплаты труда составляет 500 евро в месяц и 2,97 в час. Поскольку зарплата за декабрь — это заработанное до 1 января, то и рассчитывается зарплата за декабрь по старой ставке (470 евро и 2,78 евро).