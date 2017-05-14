Как распознавать "ложные" новости в соцсетях?

Социальные сети — наименее зарегулированный источник информации. И к нам стремительным домкратом приближаются муниципальные выборы. Если сложить два и два, то получится, что за оставшийся месяц есть все шансы увидеть у себя в ленте много откровенного мусора, авторы которого попробуют задурить латвийцам голову фейковыми, ненастоящими новостями. Как не стать жертвой и спасти своих родных? У Facebook есть 10 универсальных советов.

Сразу ответим тем критикам, которые не считают фейковые новости проблемой, достойной обсуждения. На самом деле в социальных сетях они — проблема. Проблема из-за привычки людей сначала "лайкать" и делиться, а потом думать. Из-за этого фейковые новости распространяются как пожар — очень быстро. И, как и пожар, могут задеть вполне невинных людей, которые их видят только потому, что их друзья "лайкают" не глядя.

В общем, если у вас в ленте в Facebook есть люди, которые все еще принимают за чистую монету все, что видят и раздражают вас беспрестанным "лайканьем" всякой ереси — самое время показать им эти советы, благо они сформулированы кратко и точно.

1. Скептически относитесь к заголовкам. Практически всегда ложные или фейковые новости сопровождаются очень "цепким" заголовком, обещающим нечто невероятное. Чем больше КАПСА (БООЛЬШИХ БУКВ) и восклицательных знаков — тем выше шанс, что вас пытаются обдурить.

2. Смотрите на веб-адрес сайта. Ресурсы, которые специализируются на ложных новостях, часто используют доменные имена, которые выглядят почти как всем известные и уважаемые новостные ресурсы. Но может не хватать одной буквы. Или одна буква может быть удвоена.

3. Изучите источник. У любой новости на любом сайте есть источник. Это может быть сам ресурс, новостное агентство, другой сайт. Если вы впервые видите сайт и в новости нет никаких источников — изучите сам ресурс, поищите раздел "О нас".

4. Изучите внешний вид. Сайты фейковых новостей часто сделаны "на коленке" и выглядят уродливо, могут быть снабжены баннерами порнографического содержания, текст в них может быть вовсе не отформатирован.

5. Приглядитесь к фото. С помощью фотографий любой истории можно придать правдоподобность, однако снимки могут выдать и то, что история не соответствует действительности. Если у вас есть подозрение, что вами манипулируют с помощью фото — скорее всего так и есть. Впрочем, иногда манипуляцию очень тяжело вскрыть, как наглядно показано вот в этом примере (кстати, как раз про выборы).

6. Обратите внимание на дату публикации. Если она "из будущего" или же "новость" родом из 2014 или 2015 года — это верный признак того, что либо это ложь, либо она была написана в других исторических реалиях (надо помнить и понимать контекст). Но не путайте новость и "вневременные" публикации. Например, статья про то, как вывести кротов с садового участка актуальна и сегодня, и была актуальна три года назад. Это не ложная новость, это вневременной текст.

7. Изучите доказательства. В любой новости есть не только источник, но и какие-то факты и доводы. Если комментирует эксперт со странным именем или представитель организации, название которой нельзя найти в Google — вас держат за дурака.

8. Посмотрите в других источниках. Новость появляется в одном источнике только в двух случаях — это эксклюзив или же это ложь. Если новость не похожа на эксклюзивную и при этом не "гуглится" в интернете — она фейковая. Кстати, большое количество источников еще не значит, что новость не может быть ложной. Важно смотреть на название тех сайтов, которые ее публикуют. Часто манипуляторы создают целые сети сайтов с фейковыми новостями, которые цитируют друг друга и друг на друга ссылаются.

9. Не шуточная ли история? Некоторые сайты специализируются на юморе и сатире. Чувство юмора — дело тонкое, так что некоторым людям иногда такие материалы очень сложно отличить от фейковых новостей. У Delfi, например, есть ресурс Tchk.lv, который как раз является примером абсолютно несерьезного подхода и призван не обманывать, а развлекать. Прежде чем судить строго — изучите другие материалы на сайте, они должны быть похожими по духу.

10. Некоторые материалы в интернете — ложь по определению. И есть целые сайты или группы в Facebook, которые и не скрывают того, что лгут в режиме 24/7. Их создание — тоже бизнес и судя по количеству "лайков" и "шеров" таких публикаций, не все люди еще понимают разницу. Даже если вы делитесь такой информацией или оставляете комментарий, по крайней мере дайте знать вашим друзьям, что текст — ложь, чтобы они не приняли его за чистую монету. В противном случае вы просто умножаете количество дезинформации в Facebook.

Ложные или фейковые новости не стоит распространять хотя бы потому, что ваши думающие друзья могут решить, что вы относитесь к одному из этих восьми типов людей, которые всех раздражают, и больше не захотят видеть вашу активность в Facebook. Особенно велик риск поругаться или просто молча быть "отфрендженным" накануне выборов — политика отлично разделяет людей.