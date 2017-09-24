Как правильно: выдирать "флешку" или щелкать по опции "Извлечь оборудование"?

Безопасно ли просто вытаскивать "флешку", внешний жесткий диск или смартфон из USB-порта компьютера, не щелкая по "Извлечь оборудование" в системной области Windows (рядом с часами")? Наверное, этот вопрос хотя бы раз задавал себе каждый. Ведь для чего-то она там есть, верно?

Исторически сложилось так, что операционные системы рассматривали диски как достаточно надежные устройства, которые всегда "онлайн" и которым в этом смысле можно доверять, пишет TechLife. Поэтому, когда ОС пишут на них данные, они по умолчанию полагают, что диски доступны, работают и никуда внезапно не пропадут.

Кроме того, если файл открыт в какой-то программе, программа рассчитывает на то, что она может обратиться к нему в любой момент. Кроме того, она может делегировать запись в файл специальному процессу и забыть о существовании файла. Если файл исчезает в момент, когда программа уже дала задание добавить в него данные, а процесс еще ее не выполнил, информация может пропасть навсегда.

В старые добрые времена все внешние накопители при физическом подключении "монтировались" и их состояние (подключен или нет) отмечалось особым физическим переключателем. Если этот переключатель был в состоянии "Вкл." или "Подкл.", то операционная система и программы могли обращаться к этому накопителю. И, опять же, они свято верили в то, что он никуда в обозримом будущем не денется. Некоторые носители даже физически нельзя было вытащить, пока управляющая программа не закончит процесс записи на него.

Все изменилось с появлением порта USB к которому начали подключать "флешки", внешние жесткие диски, CD/DVD/Blu-ray приводы. Пользователю ничего не мешает внезапно схватить флешку и побежать куда-то с ней. Разумеется, это сводит программы с ума: "ЭЙ! Ты куда?! Я использовала ЭТО!!!".

Результатом этого помешательства могут быть потерянные данные, "запоротые" файловые системы, зависшие программы и даже поврежденные внешние жесткие диски.

Команда "Извлечь оборудование" является 100-процентной гарантией того, что ничего этого не произойдет. ОС как бы говорит всем программам: "все, девочки, этот диск больше не с нами, заканчивайте с ним все дела". И никто не паникует.

Технически "безопасное прекращение работы" делает несколько вещей:

ОС сбрасывает все данные на диск из кэша и памяти;

ОС сообщает всем программам (у которых есть "уши" это услышать), что диск сейчас исчезнет;

ОС предупреждает пользователя о том, что некоторые "глухие" программы сами ничего не сохранили и не закончили и что он должен это сделать за них;

ОС делает устройство недоступным для остальных программ.

Разумеется, вы можете не пользоваться этой функцией. Как говорится, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на извлечение дисков.

Microsoft даже с вами отчасти согласна. Начиная с Windows XP SP3 в операционной системе по умолчанию включен безопасный режим работы с внешними дисками. Он заключается в том, что никакие данные с внешних носителей не хранятся в кэш-памяти и их нельзя потерять, если внезапно выдернуть "флешку" из разъема. По умолчанию эта функция включена для всех USB-устройств, но ее можно и выключить.

А вот Apple такой заботы о пользователе не проявляет и в MacOS такой полезной функции нет до сих пор. Так что пользователям этой ОС мы бы рекомендовали все же развить у себя привычку "извлекать диски".

Да и Windows-пользователям ее иметь не помешает, особенно, если на внешнем носителе очень ценные данные, потерять которые смерти подобно. Шансы, что именно у вас случится беда, конечно, невелики — миллионы людей постоянно выдергивают флешки, и, как говорится, ничего. Но автор этого материала за много лет "выдергивания флешек" один внешний жесткий диск так угробил (хорошо, что там не было ничего ценного). Так что разумным компромиссом между ленью и здравым смыслом представляется вспоминать о наличии этой функции в ситуации, когда на внешнем накопителе действительно что-то ценное.