Как повлияет приход Lidl в Эстонию на цены? Посмотрим на примерах других стран

Немецкая сеть магазинов с низкими ценами Lidl за последние десять лет активно расширялась. Последней большой страной, где сеть открыла свои магазины, стала США летом прошлого года. Так как вскоре Lidl придет и в Эстонию, то какое влияние он может оказать на цены?

CNBC пишет, что ученые бизнес-школы Кенана-Флагера Университета Северной Каролины провели исследование, сравнив цены на продукты питания в 12 городах, в половине из которых были магазины Lidl, а в другой половине — нет.

Выяснилось, что в городах с магазинами Lidl цены были в среднем на 9,3% дешевле. Самая большая разница в цене была в случае молока, которые было почти вполовину дешевле там, где были магазины Lidl. Американские издания назвали этот феномен "эффектом Lidl".

В 2004 году Lidl пришел на норвежский рынок. Однако в Норвегии эффект магазина остался на минимальном уровне, он не смогли занять более 1-2% всего рынка. В 2008 году Lidl продал магазины.

В позапрошлом году Lidl появился в Литве. Позитивное влияние торговой сети на цены заметил даже премьер-министр Литвы Саулиус Сквернелис. Тем не менее сами литовцы заметили, что в литовских магазинах Lidl цены дороже, чем в немецких магазинах сети.