Как получить максимальную выгоду от всемирного дня распродаж ”Черная пятница”?

Перед покупкой стоит взвесить возможности бюджета и установить для себя верхнюю границу трат. Для составления конкретного бюджета и отслеживания рекламных объявлений подойдет, например, приложение Wallet, которое дает ясное представление о финансовых делах пользователя и помогает лучше спланировать расходы. Существуют и другие подобные приложения для планирования и анализа личного и семейного бюджета.

Сравнивая цены в зарубежных интернет-магазинах и занимаясь поиском товаров со скидками, учитывай возможные дополнительные расходы, связанные с покупкой. Сперва нужно прибавить к стоимости товара расходы на доставку, которые в случае дешевых товаров в зависимости от страны могут составить значительную долю затрат. Поскольку иногда посылка может облагаться различными налогами, нужно внимательно изучить конечную цену товара и общую стоимость его доставки в Эстонию.

Ознакомься также с местными предложениями

Всемирный день скидок давно вышел за пределы торговых сетей и интернет-магазинов США. Различные интернет-магазины Эстонии тоже предоставляют скидки, и зачастую еще до начала ”Черной пятницы”. Поэтому при поиске товаров разумно будет ознакомиться также с местным ассортиментом и скидками. Например, Elisa тоже примет участие во всемирной распродаже со своими предложениями, в рамках которых многие смартфоны и устройства можно будет приобрести со скидками до двух третей, то есть до 70% от начальной цены.

Преимущество покупок в отечественных магазинах перед заказом на всемирных интернет-платформах состоит в том, что здесь электронные устройства адаптированы для местного рынка, и ими сразу же можно пользоваться. Многие устройства, приобретенные в зарубежных магазинах, могут быть адаптированы для стран, где не используются эстонские частоты. Кроме того, производитель может накладывать на них региональную блокировку. Поэтому при покупке техники разумно будет выбрать местные предложения.

Выбирай безопасный способ оплаты

Независимо от того, в каких интернет-магазинах совершаются покупки, в лихорадке ”Черной пятницы” не следует забывать о правилах интернет-гигиены, чтобы платеж был безопасным, а заказанный товар прибыл к покупателю. Одним из самых безопасных способов оплаты является платеж банковской картой, который позволяет отменить сделку в случае, если товар не был доставлен. Безопасной также является среда PayPal, однако в ней обязательно нужно выбрать двухфакторную аутентификацию. Кроме того, стоит убедиться, что покупки совершаются на сайте с защищенным обменом данными между покупателем и веб-страницей. Чтобы проверить это, убедись, что адрес в строке URL интернет-браузера начинается с букв HTTPS.

Поскольку в наше время многие люди совершают покупки с помощью мобильных приложений, для заказа всегда нужно пользоваться официальным приложением интернет-магазина. Разумеется, такое приложение сперва нужно скачать в официальном магазине мобильных приложений Google Play Store или App Store. Также стоит проверить, что приложение было создано соответствующим магазином. Например, создателем приложения Amazon должна быть сама компания, в данном случае Amazon Mobile LLC.

И наконец, не стоит забывать, что покупки лучше совершать с помощью защищенной домашней интернет-сети. Это поможет снизить риск того, что кто-нибудь захочет украсть данные покупателя через публичную сеть. По возможности стоит воспользоваться виртуальной частной сетью VPN, которая обеспечит еще большую безопасность соединения.

Если эти требования выполнены, остается только выбрать нужные товары, обдумать покупку и получить от всемирного праздника распродаж максимальную выгоду.