Как подсчитать, сколько сахара содержится в молочном продукте?

Многие потребители ошибочно полагают, что указанное на молочных продуктах количество углеводов обозначает количество добавленного в продукт белого сахара, но на самом деле выяснить количество белого сахара немного сложнее.

”Согласно стандартам маркировки продуктов питания Европейского союза, на упаковке можно указывать количество углеводов и количество сахаров, которые отнюдь не равняются количеству белого — так называемого столового — сахара”, — сказала директор по маркетингу Valio Eesti Криста Калбин посредством пресс-релиза.

По ее словам, в действительности в молочных продуктах содержится три вида сахаров:

● содержащаяся в молоке лактоза, или натуральный молочный сахар,

● содержащиеся во фруктах глюкоза и фруктоза, а также

● добавленный сахар, или сахароза.

Но если если не забывать о паре простых основополагающих истин, то подсчет количества добавленного в продукты сахара, по словам представителя Valio, не должен вызвать затруднений. Прежде всего, следует определить, идет ли речь о молочном или о кисломолочном продукте.

”В обычном молоке и молочных напитках содержится приблизительно 5 грамм натурального молочного сахара, или лактозы, на 100 грамм продукта. В кисломолочных продуктах йогуртовые или кефирные бактерии используют часть лактозы в ходе процесса кисломолочного брожения, в результате чего в кисломолочных продуктах содержится в среднем 3,5 г лактозы на 100 грамм продукта. Для подсчета количества добавленного сахара следует сначала вычесть количество лактозы из количества сахаров”, — отметила Калбин.

Теперь из количества сахаров нужно вычесть количество фруктозы и глюкозы, содержащихся в ягодах и плодах. ”Как правило, в случае обычного количества (3-4%) плодов в подслащенных молочных продуктах в них содержится около 0,3 грамм фруктозы и глюкозы, а в продуктах с особенно высоким содержанием плодов (приблизительно 15%) — до 1,5 грамм фруктозы и глюкозы, на 100 грамм продукта”, — сказала Калбин.

По ее словам, этот простой подсчет показывает, что доля добавленного сахара в ягодных йогуртах может быть максимум в два раза меньше доли сахаров, указанной на упаковке. В случае продуктов, не содержащих лактозу, ситуация немного другая, поскольку в случае них содержание сахара зависит от технологии производства.

”В прошлом году Valio запустило программу, цель которой — к 2020 году сократить долю добавляемого в наши продукты сахара на целых 30%. Однако акция по сокращению количества сахара даст результат только в том случае, если потребитель осознает необходимость ограничения доли белого сахара в своем ежедневном меню и начнет внимательнее читать написанное на упаковках продуктов”, — уверила Калбин.