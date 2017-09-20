Как подобие "книги отзывов" помогло раскрутить eBay, Uber и AirBnB

В Шанхае водитель Uber заходит на онлайн-форум. Он не ищет пассажира. Он ищет того, кто согласится прикинуться пассажиром.

Он находит нужного человека и делает вид, что заберет клиента и отвезет его в аэропорт. На самом деле они никогда не встретятся. Затем он заходит в интернет и отправляет своему подставному попутчику обговоренную сумму: около 1.60 доллара США.

А возможно, водитель даже предпримет более решительный шаг в погоне за фейковыми клиентами и поездками: отправится на интернет-рынок Taobao и купит себе взломанный смартфон.на

С его помощью он создает себе сразу несколько липовых профайлов и использует их, чтобы заказывать поездки самому себе.

Зачем? Потому что кто-то готов заплатить ему за возможность подвезти людей на его машине.

Рациональные экономические стимулы

Инвесторы Uber и их конкуренты потеряли миллиарды долларов — в Китае и в других странах — платя людям за то, чтобы они делились автомобильными поездками.

Естественно, они пытаются искоренить липовые поездки, но они по-прежнему убеждены, что субсидирование настоящих поездок — умная идея.

Все это кажется странным, даже порочным. Но все вовлеченные люди рационально используют экономические стимулы.

Чтобы понять, что происходит, нам нужно понять феномен, порождающий многие ключевые слова: "капитализм на основе толпы", "совместное потребление", "экономика обмена", "экономика доверия".

Предположим, я собираюсь выехать из центра Шанхая в аэропорт. Я занимаю только одно место в своей машине.

Теперь предположим, что вы живете в квартале от меня, и вам также нужно успеть на рейс. Почему бы мне не подвезти вас? Вы могли бы заплатить мне скромную сумму, меньше, чем вы заплатили бы за какой-либо другой вид транспорта. Вам лучше. Мне лучше.

Есть две причины, почему это может не произойти. Первое и самое очевидное — мы не знаем друг друга.

Совпадение желаний

До недавнего времени единственным способом, с помощью которого вы могли обозначить свое желание подвезти кого-то, было стоять на перекрестке, держа знак с надписью "аэропорт". Это не очень практично — тем более, что самолет не будет ждать.

Эта функция соединения людей с совпадающими потребностями является одним из самых мощных механизмов, с помощью которого интернет меняет экономику.

Традиционные рынки прекрасно работают для некоторых товаров и услуг, но они менее полезны, когда товары и услуги являются срочными или неясными.

Рассмотрим положение Марка Фрейзера.

Это произошло в 1995 году. Марк Фрейзер провел много презентаций, и он действительно хотел лазерную указку — они тогда только вошли в обиход, были очень удобными, но одновременно невероятно дорогими.

Фрейзер, однако, сам был разработчиком электроники. Он был уверен, что, если сумеет достать сломанную лазерную указку, то сможет ее починить.

Но где бы он мог раздобыть эту сломанную лазерную указку? Ответ теперь очевиден — на Taobao, или на eBay, или в каком-то другом интернет-магазине.

В то время eBay только начинал работать. Покупка Марком Фрейзером сломанной указки и была его первой сделкой.

Марк Фрейзер немного рисковал. Он не знал продавца. Ему просто нужно было верить, что неизвестный продавец не заберет его 14.83 доллара и не исчезнет.

Это вторая причина, по которой я могу отказаться отвезти вас в аэропорт Шанхая. Я понятия не имею, кто вы. Возможно, вы планируете напасть на меня и украсть мою машину? Вы тоже можете сомневаться в моих мотивах — а вдруг я серийный убийца?

Обеспечение доверия

В конце концов, поездки автостопом были популярны несколько десятилетий назад, но вышли из моды после нескольких широко известных убийств.

Доверие — важный компонент рынка, настолько важный, что мы часто его даже не замечаем, как рыба не замечает воду.

В развитых странах стимулы доверия повсюду: брэнды, гарантии возврата денег и, конечно же, повторные транзакции с продавцом, которого можно легко найти.

Но новой экономике обмена не хватает этих факторов. Зачем нам садиться в машину незнакомца или покупать лазерную указку у незнакомца?

В 1997 году eBay представил функцию, которая помогла решить проблему: отзывы продавца.

По словам Джима Гриффита, первого представителя службы технической поддержки eBay, "никто никогда не видел ничего подобного".

Схема, при которой продавец и покупатель получили возможность оценивать друг друга по результатам сделки, стала повсеместной.

Вы покупаете что-то онлайн — вы оцениваете продавца, продавец оценивает вас. Вы используете Uber — вы оцениваете водителя, водитель оценивает вас. Вы арендуете жилье через AirBnB — вы оцениваете хозяина, хозяин оценивает вас.

Несколько положительных отзывов от других людей успокаивают вас, вы больше не подозреваете, что другая сторона может вас обмануть или ограбить.

Джим Гриффит говорит, что "не уверен, что [eBay] раскрутился бы без отзывов о продавцах".

Резервные мощности

Да, онлайн-сервисы, предоставляющие услуги одних граждан другим, все равно бы существовали — eBay возник до идеи взаимных отзывов — но, вполне вероятно, они были бы похожи на езду автостопом, своеобразной нишей для тех, кто готов идти на риск, а не нормальной экономической услугой, которая сейчас трансформирует целые секторы экономики.

Платформы наподобие Uber, AirBnB, или TaskRabbit создают действительную экономическую стоимость.

Они используют существующие ресурсы, которые до них не приносили никому никакого дохода — от лишней комнаты в квартире, до часа вашего свободного времени, или места в вашей машине.

Это помогает городской экономике быть гибкой, в особенности, когда спрос на какую-то услугу или товар вдруг резко растет. Может быть, я и буду сдавать свою лишнюю комнату лишь время от времени, но я буду это делать лишь во время каких-то значительных событий. Например, во время Олимпийских Игр, когда спрос растет, и, соответственно, растут цены.

Но не все выигрывают от подобной экономической активности.

Да, все произносят слова "сотрудничество", "помощь", "доверие", как будто речь идет о соседе, который попросил у вас одолжить ему пачку соли.

Но это может превратиться в конкуренцию не на жизнь, а на смерть.

Уже существующие отели и фирмы такси в ужасе о того, что делают с их рынком Uber или AirBnB.

Пытаются ли уже существующие игроки на рынке задавить новых конкурентов? Или же они правы, заявляя, что эти новые конкуренты не играют по общепринятым правилам?

Риск дискриминации?

Во многих странах существует множество правил и законов, защищающих права трудящихся — от регулирования продолжительности рабочего дня, до законов о минимальной зарплате и условиях труда.

Но многие люди, зарабатывающие на таких платформах как Uber, не только монетизируют лишнее сиденье в своем автомобиле. Они пытаются таким образом заработать на жизнь, при отсутствии формальной работы. Вполне может быть потому, что именно Uber и лишил их официального заработка.

Некоторые существующие правила защищают также и потребителей, например, от дискриминации. Гостинцы не имеют права отказаться предоставить вам комнату лишь потому, что вы, например, состоите в однополом браке. Но люди, сдающие комнаты или целые квартиры через AirBnB, имеют полное право отказать, лишь посмотрев на ваши фотографии или прочитав ваши отзывы на сайте.

AirBnB создает атмосферу доверия между клиентами и продавцами, настаивая именно на личном общении сторон, и именно поэтому платформа показывает обоим фотографии друг друга.

Но это позволяет людям — сознательно или нет — поддаваться своим предубеждениям. Уже есть достаточно данных о том, что представители этнических и расовых меньшинств сталкиваются с дискриминацией.

Политики по всему миру чешут головы, пытаясь понять, как именно регулировать онлайн-платформы.

Это важный вопрос, в особенности, когда речь заходит о развивающихся экономиках, так как потенциально, это может стать огромным бизнесом.

Здесь также идет речь о сетевом эффекте — чем больше людей пользуются какой-то онлайн-платформой, тем более привлекательной эта платформа становится для других.

Именно поэтому Uber и его конкуренты — от Did Chuxing в Китае, до Grab в Юго-восточной Азии, или Ola в Индии — вкладывают много денег в субсидирование поездок и раздачу кредитов новым пассажирам , так как хотят стать самым большим игроком на местном рынке.

И, само собой, некоторые водители, пытаются их обмануть.

Помните как это делается? Найдите фейкового клиента на онлайн-форуме, или же купите взломанный смартфон в интернете.