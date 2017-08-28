Как остановить усадку здания и сэкономить деньги?

Компания, созданная 38 лет назад в Финляндии, занимается решением проблем усадки строений и конструкций более чем в 50 странах, используя для поднятия строений и стабилизации почвы геополимерные растворы. За годы своей деятельности компания остановила усадку тысяч зданий, а ее первые объекты стоят до сих пор, то есть, уже около 40 лет.

Компания URETEK разработала около пары десятков геополимерных растворов, что позволяет ей предлагать надежные решения как для частных, многоквартирных домов, так и для промышленности и инфраструктуры. В лабораторных условиях было доказано, что срок эксплуатации геополимеров составляет не менее 100 лет. Материалы URETEK имеют все необходимые экологические сертификаты и сертификаты безопасности. На свою работу компания дает гарантию два года, на материалы - 10 лет. В Эстонии компания URETEK Baltic действует уже два года. За этот период было стабилизировано и поднято около двухсот объектов - от частных домов до торговых центров и дорог.

Преимущества геополимеров перед традиционными методами

Если при использовании обычных технологий в случае проседания полов в частных домах нужно поднимать и заново заливать полы, то есть, на время выполнения работ выносить всю мебель и где-то размещать жильцов, то URETEK остановит проседание быстро и незаметно. Предлагаемый URETEK метод не только быстрый и удобный, он также долговечнее и стабильнее, ведь при обычной заливке нового слоя раствора проблема усадки не устраняется, поскольку пол становится тяжелее, и проседание может ускориться. Кроме того, более толстый пол увеличивает расходы на отопление, пояснил директор URETEK Baltic Роман Рейнер-Латышев.

"Любые трещины в стенах или полу указывают на сдвиги в конструкции. В таком случае следует незамедлительно обратиться к специалисту, - подчеркнул он. - Чем дальше, тем больше потребуется денег на восстановление".

В качестве преимущества технологии URETEK собственники и администраторы производственных, сельскохозяйственных или торговых зданий называют то, что работы по уплотнению почвы не мешают их повседневной деятельности.

Исследования показали, что если магазин закрыт дольше двух недель, на восстановление потока клиентов потребуется около шести месяцев. Тем самым приведение полов в порядок традиционными методами может привести к значительной потере времени и денег. Одним из довольных клиентов является магазин Prisma в Тарту, где для восстановления пола было стабилизировано 500 кв. метров полов. Вместе с подготовкой работы заняли четыре ночи, никак не мешая обычному функционированию торгового центра.

В июле компания URETEK приступила к стабилизации и подъему магазина Rimi в Вильнюсе -там просел пол на площади 2800 кв. м, местами на 13 см. В данном случае компания URETEK была выбрана именно из-за коротких сроков, гибкого подхода и гарантированного результата. Работы по стабилизации почвы можно успешно проводить в круглосуточно работающих складах и портах, не мешая клиенту в то же время спокойно зарабатывать деньги. Например, складское здание Rimi, где стабилизация и поднятие полов никак не помешало работе предприятия.

Из выполненных в сельскохозяйственном секторе работ можно выделить остановку протечки в силосном хранилище Vao Agro и его стабилизацию, а также подъем и стабилизацию стойла для хранения. Частой проблемой силосных хранилищ являются протечки, вызванные образующейся при силосовании кислотой, что в свою очередь приводит к загрязнению почвы. "Технология URETEK великолепно этому препятствует, поскольку заполняются пустоты под бетоном. Геополимер изолирует существующие желоба стока кислоты и возвращает их водостойкость", - отметил Роман Рейнер-Латышев. Разрушение кислотами геополимерных смесей является меньшей проблемой, чем усадка здания, поскольку происходит масштабное загрязнение окружающей среды концентрированной кислотой.

Поскольку используемая компанией Uretek технология не вызывает вибрации, работы не угрожают объекту и стоящим рядом строениям. Это особенно важно, например, для зданий и сооружений, находящихся под охраной. Роман Рейнер-Латышев сообщил, что скоро с мэрией Тарту будет заключен договор на стабилизацию и выпрямление памятника Пирогову. Работы должны быть завершены в сентябре. Компания также выполняла стабилизацию домов в Таллинне, Риге и Вильнюсе , в которых начали гнить несущие деревянные сваи. Аналогичная проблема была решена несколько месяцев назад в Риге, где начало оседать трехэтажное офисное здание на берегу Даугавы. Работы заняли три недели, за которые было стабилизировано 345 погонных метров фундамента на глубину до 3,5 метров. Обычно работы по стабилизации выполняются на глубине 7-10 метров, но американские коллеги смогли стабилизировать один объект на глубину 22 метра.



Uretek Baltic

Чем обусловлено оседание почвы?

Оседание почвы может быть вызвано неустойчивым грунтом, недостаточным уплотнением, прорывом подземного трубопровода, в результате чего вымывается грунт под зданием, или отсутствующим дренажем, из-за чего вода затекает под фундамент и вымывает мелкие частицы. Иногда оседание почвы может быть вызвано тем, что перед строительными работами не были проведены тесты почвы из-за отсутствия времени или по небрежности. Рейнер-Латышев привел один из самых ярких примеров: в одном районе новостроек в Литве оседание частных домов было вызвано тем, что девелопер использовал для заполнения почвы даже европоддоны и пни, которые со временем начали гнить.

Много проблем встречается в домах, построенных во время бума, то есть, в 2007–2008 годы, но по заявкам на первое место начинают выходить здания, построенные в 2015–2016 году, у которых завершается гарантийный срок, и девелоперы хотят восстановить начальное состояние зданий, не беспокоя клиентов.

В завершение Роман Рейнер-Латышев дал совет: "На самом деле не стоит тянуть до последнего момента, откладывая решение проблемы, поскольку за консультацию и составление ценового предложения URETEK Baltic денег не просит, тогда как решение проблемы в дальнейшем может обойтись вам значительно дороже".

Оседание почвы можно увидеть здесь.

www.uretek.ee