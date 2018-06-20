Как опеределить надежность работодателя?

Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.

Для того, чтобы комфортно жить, человеку больше не нужно отрабатывать двойные смены, выжимая из себя всё и подрывая своё здоровье. Условия работы должны быть современными и разумными, а в случае производственной работы – ещё и безопасными. Большинство заводов находится на расстоянии нескольких километров от города, и вовремя успевать на работу по утрам может быть довольно непростой задачей. Особенно, если смена начинается рано утром, а личного транспорта нет. Сколько можно найти предприятий, которые организуют развозку и помогают добираться до работы бесплатно?

Формируем образцово-показательную рабочую среду

Производственные единицы ABB расположены рядом с Таллинном, в Юри, и являются примером дружелюбной по отношению к сотрудникам рабочей среды – чистые цеха, в которых круглый год тепло и поддерживается постоянный режим влажности. В них повседневно соблюдаются меры безопасности, и организуется специальный транспорт до работы и обратно домой. В этих комфортных и безопасных условиях труда изготавливаются моторы, генераторы, диски, устройства для получения возобновляемой энергии, электрощиты и комплектные подстанции, которые экспортируются по всему миру. Приступая к работе, сотрудники проходят основательное обучение, поэтому при приёме на работу прежний опыт не является необходимым. Предприятие, относящееся к лучшим работодателям Эстонии, пять раз было удостоено титула Лучшего зарубежного инвестора года, который присуждается Фондом развития предпринимательства. Кроме того, оно было удостоено Предпринимательской премии, присуждаемой лучшему предприятию Эстонии.

Надёжное сотрудничество

Непривычно, когда одно предприятие предлагает работу сразу 100 работникам, а внимательные могут заметить, что поиски сотрудников длятся несколько месяцев. Спрос на продукцию и увеличение объёмов производства создают ситуацию, когда постоянно нужны новые работники. Как же найти этих 100 работников и что может привлечь их к работе именно на этом предприятии?

У ABB есть долгосрочный партнёр по поиску персонала – Finesta Baltic OÜ, являющийся одним из крупнейших в странах Балтии предприятием по аренде рабочей силы и подбору персонала, а также объединяющий лучших специалистов в своей области. Таким образом, ABB может сосредоточиться на своей основной деятельности, а Finesta в рамках арендной работы отвечает за подбор подходящих сотрудников – трудовой договор заключается в этом случае с Finesta, а не с ABB. Однако нет причин опасаться, что условия труда арендного работника на предприятии в какой-либо мере будут уступать условиям остальных и не будут предлагать возможностей для развития. Наоборот! Все условия труда и льготы предусмотрены и для них, и можно найти не одну историю успеха, когда арендные работники сделали успешную карьеру на предприятии, а некоторые из них уже по 7 лет работают в ABB. Неоднократные примеры карьерного роста мы можем привести в лице работников, которые несколько лет назад начали работать в качестве монтёров, а на сегодняшний день выросли в должности до осуществляющего итоговую проверку контролёра, инженера и руководителя рабочего процесса. Для ответственных и инициативных сотрудников это, скорее, правило, нежели исключение.

Преимущество аренды рабочей силы заключается в том, что если сотрудник достиг потолка для своих навыков в одном предприятии и не желает продолжать там работать, то Finesta как работодатель может при необходимости предложить и другие рабочие места. ABB и Finesta приветствуют в своих рядах людей, имеющих желание работать и нацеленных на сотрудничество, и всегда помогут таким людям в построении их карьеры!

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