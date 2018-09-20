20.09.2018, 20:16

Как один из самых успешных в Эстонии топ-руководителей стал национальным символом отмывания денег

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Анн-Мари Нерги
Анн-Мари Нерги
 
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Как один из самых успешных в Эстонии топ-руководителей стал национальным символом отмывания денег
Väsimatu töörügaja, alati lipsuga, laitmatus pintsakus. Terve elu edu laineharjal sõitnud Rehe kohal ripub nüüd 200 miljardi euro suurune tume pilv.Foto: Andres Putting

Айвар Рехе считался одним из самых успешных и тщеславных руководителей высшего звена. И ему, действительно, было чем похвастаться, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас близкое окружение бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank отказывается ”добивать лежачего” и говорить о нем, но на пике карьеры сам Рехе никогда не чурался делиться со СМИ подробностями своей трудовой и личной жизни. Ему нравилось рассказывать. О том, как они с женой по субботам подолгу выгуливают своего французского мастифа или о том, как его дочери занимаются пополнением и обновлением его коллекции галстуков.

”Рехе — человек из тефлона: целеустремленный и непробиваемый. Плохое к нему в силу его трудолюбия просто не липнет”, — утверждал в 2008 году его бывший однокурсник Урмас Пастарус.

”Я всегда высоко ценил его. Я всегда относился к нему положительно. Рехе — один из тех, кого я могу назвать своим другом”, — говорил в 2006 году Эркки Раасуке.

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”Айвара можно охарактеризовать исключительно как редкое явление”, — заявлял Олари Таал.

В этом году Рехе исполнилось 55 лет. В молодости он серьезно увлекался спортом и хотел изучать спортивную медицину, но уже тогда рациональность победила и он выбрал экономику. Так все и завертелось: Eesti Investeerimispank, Hoiupank, Hansapank, Налогово-таможенный департамент, а затем Sampo и Danske.

”По натуре я натренирован на работу в бизнес-среде. Меня привлекает общение с клиентами и зарабатывание прибыли”, — писал Рехе в 2012 году в юбилейном издании Sampo. Его и сейчас характеризуют как неутомимого трудоголика в неизменно безупречном костюме. Мыслит интенсивно, говорит быстро, решения принимает молниеносно. Рехе сам неоднократно рассказывал, как семья была вынуждена свыкнуться с тем, что он постоянно находится на работе: ”Работа у меня на первом месте. Если остается время, то приоритеты следующие: семья, спорт, путешествия”.

Что же случилось? Почему этот человек теперь — национальный символ отмывания денег?

Поскольку, ”прачечная” в Danske функционировала на полную мощность на протяжении всего пребывания Рехе в должности, никто не верит, что он ничего об этом не знал, как утверждал в самом начале. Позже мужчина от публичных комментариев отказался и где зарыта собака до сих пор не известно.. Еще до обнародования и отставки Рехе с поста главы банка в 2015 году стали поговаривать, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Это похоже на правду, поскольку стресс в связи с происходящим мог быть действительно очень сильным.

Как бы то ни было, по данным издания, имени Рехе в списке работников, который Danske Bank Eesti передал правоохранительным органам вместе с сообщением о преступлении, нет. Почему — неизвестно. Известно одно — данное сообщение о преступлении не является истиной в последней инстанции, и не исключено, что Рехе все же придется ответить за случившееся.

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