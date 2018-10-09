Как обогнать Ольгу Бузову, заработать на своих соцсетях и узнать секреты успеха блогеров-миллионников

Перед гостями выступят талантливые маркетологи, блогеры, специалисты по пиару, предприниматели и представители шоубизнеса. В этот раз приглашенные гости — это блогеры c аудиторией от 100 000 подписчиков и более. А основным спикером 13 октября выступит Сергей Косенко, имеющий в активе 1 000 000 подписчиков.

IGTALLINN раскроет все последние тренды и секреты продвижения бизнеса в Instagram, раскажет о новейших способах интернет-рекламы, привлечении миллионной аудитории соцсетей, увеличении продаж и дохода, а также конкуренции на интернет-рынке.

„IGTALLINN — идеальное место, для любого, кто хочет научиться зарабатывать в Instagram. Не только предприниматели, но и молодёжь получит все базовые знания Insatgram-маркетинга и узнает, как обогнать по подписчикам Ольгу Бузову,” — прокомментировал главный организатор Конференции Руслан Гогин.

На данный момент среди спикеров конференции заявлены:

Сергей Косенко — 1 000 000 подписчиков.

Предприниматель. Бизнес и лайфстайл блоггер. Один из самых известных блогеров России.

Ирина Авербах — 381 000 подписчиков.

Предприниматель, редактор газеты о здоровье, бизнес-спикер