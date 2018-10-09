09.10.2018, 08:40

Как обогнать Ольгу Бузову, заработать на своих соцсетях и узнать секреты успеха блогеров-миллионников


rus.delfi.ee
EST
Как обогнать Ольгу Бузову, заработать на своих соцсетях и узнать секреты успеха блогеров-миллионников
Фото: IGTallinn

13 октября 2018 в Meriton Grand Hotel Tallinn пройдёт IGTALLINN – продолжение нашумевшей в прошлый раз в Эстонии Instagram Конференции. Основными темами мероприятия станут продажа рекламы и успешное продвижение в популярной соцсети Instagram.

Перед гостями выступят талантливые маркетологи, блогеры, специалисты по пиару, предприниматели и представители шоубизнеса. В этот раз приглашенные гости — это блогеры c аудиторией от 100 000 подписчиков и более. А основным спикером 13 октября выступит Сергей Косенко, имеющий в активе 1 000 000 подписчиков.

IGTALLINN раскроет все последние тренды и секреты продвижения бизнеса в Instagram, раскажет о новейших способах интернет-рекламы, привлечении миллионной аудитории соцсетей, увеличении продаж и дохода, а также конкуренции на интернет-рынке.

„IGTALLINN — идеальное место, для любого, кто хочет научиться зарабатывать в Instagram. Не только предприниматели, но и молодёжь получит все базовые знания Insatgram-маркетинга и узнает, как обогнать по подписчикам Ольгу Бузову,” — прокомментировал главный организатор Конференции Руслан Гогин.

На данный момент среди спикеров конференции заявлены:

Сергей Косенко — 1 000 000 подписчиков.

Предприниматель. Бизнес и лайфстайл блоггер. Один из самых известных блогеров России.

Ирина Авербах — 381 000 подписчиков.

Предприниматель, редактор газеты о здоровье, бизнес-спикер

Лена Минт — 158 000 подписчиков.

Популярный фотограф из Москвы.

Лилия Ашрапова. Бывший генеральный продюсер Дмитрия Портнягина.

ex- Генеральный продюсер Трансформатора — Дмитрия Портнягина (номер 1 бизнес-блогер России). С кейсами продвижения Digital. Она не является медийной персоной, а скорее серым кардиналом в данном бизнесе, но это один из главных спикеров на конференции, который даст самый ценный и дорогой контент для наших гостей.

Также в качестве спикеров будут гости из Риги: Майя Арманева, 26 000 подписчиков и Мария Воркуле из A.W.Olsen & Partners PR агентство.

После конференции состоится афтерпарти, которое пройдет в klub Teater.

Более подробная информация о билетах и мероприятии ТУТ!

Фотографии с прошлой конференции ЗДЕСЬ.

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