Как обезопасить свой смартфон и планшет от шпионажа и взлома

Многие даже не подозревают, какие возможности таит наш телефон для разного рода шпионов и любителей покопаться в чужой жизни. Как сделать так, чтобы любопытные глаза не могли читать сообщения, видеть личные фото, узнавать пароли и отслеживать историю посещений в интернете? Эксперт Tele2 рассказывает, как защитить свой телефон или планшет от такого рода посягательств.

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, полностью защитить свое устройство от злоумышленников довольно сложно: ”И если даже вы физически удалите из телефона камеру и микрофон, как это советует легендарный сливщик информации Эдвард Сноуден, опытные хакеры все равно найдут лазейку, чтобы добраться до ваших тайн".

"Хотя простым добропорядочным людям вряд ли стоит опасаться таких изощренных атак. Куда с большей вероятностью нашу приватность могут нарушить любопытствующие из ближайшего окружения. И здесь самая элементарная мера предосторожности — обязательное использование и регулярная смена паролей”, — считает Арон и советует комбинировать различные методы.

Что касается систем мгновенного обмена сообщениями, то они тоже не безопасны. Самое серьезное шифрование у приложений Signal и WhatsApp, впрочем, аналогичное приложение Apple тоже считается достаточно защищенным. А вот пользоваться приложением Telegram, хотя оно и весьма популярно, специалисты не рекомендуют.

Один из наилучших способов снижения подобного риска — хранить в телефоне меньше информации. Например, вы можете воспользоваться приложением iMessage, разработанным Apple, которое будет автоматически удалять прошлые беседы. Для этого надо выбрать в настройках: ”Messages” (Сообщения) -> ”Keep Messages” (Хранить сообщения) и установить срок, по истечении которого сообщения будут удаляться. В других подобных приложениях, как правило, тоже предусмотрена такая возможность.

Другой вариант — скачать в телефон или планшет специальную утилиту, которая действует как блокиратор приложений. В этом случае в приложение можно попасть только после ввода PIN-кода или сканирования отпечатка пальца. Здесь можно порекомендовать такие решения, как AppLock, Privacy Knight и Norton App Lock.

Историю посещений веб-страниц, конечно, можно удалить из телефона, но ведь всегда есть вероятность того, что эти сведения остались где-то в памяти устройства или на сервере. Сделать такие посещения анонимными и в значительной мере усложнить стороннее вмешательство вам помогут приложения Orbot (Android) и Onion Browser (iOS). Кстати, кафе и гостиницы для шифрования информации, поступающей в устройство и исходящей из него, используют Opera VPN (Android, iOS). Это приложение могут скачать себе и обычные пользователи.

Важно также не забывать о том, что скачанные приложения тоже могут проявлять излишнее любопытство. Ознакомьтесь внимательно с их правами, так, на всякий случай. В случае устройства на базе Android пройдите по цепочке ”Apps” (Приложения) -> ”Permissions” (Права), в устройстве Apple — откройте ”Privacy” (Приватность). И если у вас возникнут сомнения, то лучше не рисковать и сразу удалить подозрительное приложение.