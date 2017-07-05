Как найти заказанный через Uber автомобиль на фестивале Õllesummer

У сервиса Uber на стартующем сегодня фестивале Õllesummer — две официальных стоянки, что упростит заказ и поиск заказанной машины Uber. Остановки расположены у ворот Мере и Ору и обозначены флагами и плакатами Uber. Помимо этого новые пользователи сервиса смогут совершить бесплатную первую поездку в пределах 10 евро, говорится в пресс-релизе Uber.

В этом году сервис Uber решил значительно облегчить жизнь гостям Õllesummer. ”Уехать с крупных мероприятий бывает довольно сложно. Чтобы вызвать машину на Õllesummer было как можно более просто и удобно, в районе Певческого поля заказать автомобиль через Uber можно будет только на официальную стоянку”, — говорит исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар. Стоянки у ворот Ору и Мере обозначены флагами и плакатами, и подъезжать туда смогут только машины Uber.

Метсар призывает гостей фестиваля не приезжать на Õllesummer на собственном автомобиле, а домой ехать на Uber или на общественном транспорте. ”Мы хотим, чтобы люди могли в полной мере насладиться фестивалем, не жертвуя при этом безопасностью. Для нас важно, чтобы люди, покидающие мероприятие, не садились за руль автомобиля или велосипеда, будучи нетрезвыми, и тем самым не становились опасными для самих себя и других участников движения”, — призывает Метсар.

Еще одно неудобство, с которым сталкиваются люди на крупных мероприятиях — это длинные телефонные очереди при заказе такси. Приложение Uber решает и эту проблему, так как клиент сразу же может узнать, принят ли заказ и как скоро приедет автомобиль.

К тому же новые пользователи сервиса Uber смогут совершить свою первую поездку бесплатно в пределах 10 евро. Для этого следует ввести в приложении промокод OLLESUMMER.

На Певческом поле во время фестиваля будет расположена зона отдыха Uber, где можно будет выиграть призы, больше узнать об Uber или же просто хорошо провести время.