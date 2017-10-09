Как Литва поссорилась со всеми из-за разобранной железной дороги и получила штраф в 28 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник оштрафовала литовскую государственную железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) на 27,87 млн евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году железнодорожную ветку от нефтеперерабатывающего комплекса в Мажейкяй до Ренге в Латвии. Почему Литва разобрала железнодорожную ветку, сколько потерял бюджет Латвии, из-за чего с Вильнюсом поссорилась Варшава и как на штраф реагируют в Литве, рассказывает латвийский портал Delfi.

Латвия считает деньги

Железнодорожная ветка от нефтеперерабатывающего комплекса в Мажейкяй до Ренге, которую демонтировали литовские железнодорожники использовалась для перевозки нефтепродуктов, которые затем транспортировались через порты Латвии. Orlen Lietuva являлся одним из крупных клиентов латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzceļš (LDz).

"Насколько серьезным клиентом для латвийских железных дорог являлся Orlen Lietuva? Железнодорожная ветка, которую со своей стороны разобрали литовцы — использовалась только для работы с этим клиентом. В том случае, если мы будем рассматривать ситуацию исключительно с точки зрения экономики всей страны, хотелось бы отметить, что транспорт нефтепродуктов Orlen Lietuva приносил экономике Латвии приблизительно 8-9 миллионов евро в год по нынешним ценам", — сообщил Delfi Марис Озолс, представитель по связям с общественностью LDz.

Хотя Озолс утверждает, что о точной сумме неполученного дохода для LDz говорить слишком рано, можно подсчитать что речь идет или о 64 или о 72 миллионах евро. По словам представителя LDz, компания до сих пор поддерживала свою часть ветки в работоспособном состоянии и надеется, что после решения Еврокомиссии литовская сторона восстановит свой отрезок пути.

"С точки зрения свободной конкуренции, мы надеемся, что перевозки возобновятся, но события 2008 года (когда литовские железнодорожники разобрали часть пути в Латвию — ред.) демонстрируют? что литовская сторона действовала очень агрессивно. Конечно, отношения с соседями могут быть разные, бизнес можно лучше или хуже, но пока что никто еще не демонтировал железную дорогу", — добавил Озолс.

Руководитель Балтийской ассоциации транспорта и логистики Инга Антане придерживается мнения, что демонтаж участка железной дороги был жестким вмешательством Литвы в свободный рынок и грубым ограничением конкуренции в области транзитных перевозок. По мнению Антане, решение Европейской комиссии наказать литовскую компанию является справедливым и обоснованным.

"Если такое строгое и явное нарушение законодательства ЕС о конкуренции будет безнаказанным, это также значительно повлияет на доверие других государств-членов ЕС к эффективности законодательства ЕС и неизбежности их применения. Литва пользовалась плодами незаконного ограничения конкуренции в течение десяти лет, теперь настало время для расплаты за ущерб, вызванный недобросовестной конкуренцией", — заявила Delfi Антане. Эксперт предполагает, что в случае восстановления ветки до Ренге Orlen Lietuva снова начнет пользоваться ею для транспорта нефтепродуктов.

Orlen в Литве — история проблем

Нефтеперерабатывающий комплекс в руки польского концерна перешел в 2006 году, после того, как Orlen приобрел комплекс, до этого бывший собственностью российского концерна ЮКОС. Поляки выхватили НПЗ из-под носа у "Лукойла", ТНК-BP и казахского "Казмунайгаза".

Однако почти одновременно российская сторона, сославшись на дефекты трубопровода "Дружба", прекратила по нему поставки нефти в Литву. Рентабельность НПЗ значительно упала, добавились перебои с поставками нефти и ее высокая цена. Нефть пришлось приобретать и затем перевозить в Литву танкерами из Ирака, Колумбии, Норвегии, Венесуэлы и Анголы.

В финансовом отчете компания указала, что в 2013 году убыток составил рекордную для нее сумму в 94 миллиона долларов. Дело в том, что литовский НПЗ практически потерял североамериканский рынок после того, как в США началась добыча сланцевой нефти. Не лучшим образом на рентабельности компании сказалось решение Lietuvos geležinkeliai разобрать железнодорожную ветку от нефтеперерабатывающего комплекса в Мажейкяй до Ренге в Латвии. По данным, на которые в свое время ссылался генеральный директор компании Orlen Lietuva Иренеуш Фонфара, тарифы на транспортировку нефтепродуктов для конкурентов из Беларуси у Lietuvos geležinkeliai были на 30 процентов ниже, чем для его компании.

Летом нынешнего года Lietuvos geležinkeliai и Orlen Lietuva подписали новый договор о снижении тарифов по перевозке грузов.

Взгляд из Польши

Польскому концерну Orlen (владелец нефтеперерабатывающего комплекса в Мажейкяй) после покупки НПЗ в Мажейкяй удалось добиться оптимизации расходов, количества работников на НПЗ, но нерешенными остались проблемы с логистикой и транспортом, утверждает Петр Матенжек, польский аналитик и глава портала energetyka24.com, специализирующегося в вопросах безопасности и энергетики.

По словам эксперта, именно поэтому концерн принял решение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК). Благодаря давлению ЕК Lietuvos geležinkeliai заключила с Orlen Lietuva, соглашение о новых тарифах на перевозки грузов по железной дороге. "Литва просто опасалась, что в случае если сохраняться старые тарифы, то штраф будет гораздо выше чем 28 млн евро. Тем не менее, тарифы для Orlen Lietuva более высокие, чем для иностранных клиентов Lietuvos geležinkeliai", — рассказал Delfi Петр Матенжек, польский аналитик и глава портала energetyka24.com.

Другой эксперт, Войцех Якубик, главный редактор польского портала по вопросам бизнеса BiznesAlert, в беседе с Delfi указал на то, что в свое время литовская сторона установила для Orlen Lietuva одни из самых высоких тарифов на рынке грузоперевозок в Литве. Более того, Литва демонтировала железнодорожную ветку в Ренге, что привело к повышению расходов на транспорт грузов. "Решение Еврокомиссии — это не только подтверждение того, что правы оказались поляки, но и ключевой момент, благодаря которому можно решить недоразумения между Orlen и литовской стороной", — рассказал Якубик.

Войцех Якубик указывает на то, что изменения начались после выборов в Литве, в результате которых пост министра транспорта и сообщения занял Рокас Масюлис и был уволен генеральный директор Lietuvos geležinkeliai Стасис Дайлидка, который в ряде публикаций литовских средств массовой информации обвинялся в коррупции и подозрительных связях с российскими спецслужбами.

Литва — заплатят налогоплательщики?

Линас Кояла, глава Центра исследований Восточной Европы, считает, что поскольку Lietuvos geležinkeliai являются государственной компанией, штраф ляжет на плечи налогоплательщиков, то есть простых граждан.

"Можно не сомневаться, что нынешнее руководство литовской компании использует все возможные правовые средства. Решение Еврокомиссии Lietuvos geležinkeliai наверняка попытается оспорить в суде, надеясь, что это хоть как-то поможет сократить расходы на оплату потенциального штрафа", — рассказал Кояла о последствиях решения ЕС для Литвы.

В свою очередь, и премьер Саулюс Сквернялис, и министр транспорта Рокас Масюлис сказали, что интересы Литвы будут защищаться правовыми средствами, но от более подробных комментариев они пока воздержались. О том, что решение можно оспорить в суде, говорится и в комментарии, который Delfi удалось получить из министерства транспорта и сообщений Литвы. Литовская сторона также не исключает реструктуризации компании.

"В данный момент в секторе железных дорог в Литве идет выполнение пакетов требований согласно III и IV директивам Европейского союза. Требования касаются разделения управления железнодорожной инфраструктурой и предоставления услуг по транспорту. Выполнение требований коснется структуры управления Lietuvos geležinkeliai, включая возможные изменения структуры компании", — отметили в министерстве транспорта и сообщений Литвы. По сообщениям юристов, высказавшихся в литовских СМИ по поводу возможной тяжбы между Lietuvos geležinkeliai и ЕК, жалоба литовских железнодорожников, если они решат оспорить решение ЕК, может рассматриваться в судах Евросоюза (ЕС) двух инстанций, процесс займет несколько лет.

Глава Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас, считает, что основная проблема заключается в том, что цели компании превратились в цели государства. "Существовало мнение, что полезное для Lietuvos geležinkeliai полезно и для Литвы. Очевидно, что это совершенно не так. Хотя литовские компании не раз жаловались на деятельность железнодорожников, но ни в их случае, ни в случае Orlen Lietuva власти не отреагировали", — утверждает Шиленас. Эксперт предполагает, что тяжбы закончатся, скорее всего, тем, что придется заплатить штраф и восстановить разобранную железнодорожну ветку.

По его мнению, в более долговременной перспективе надо подумать о том, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем. "Компанию надо разделить на разные предприятия, одна компания будет заниматься инфраструктурой, а другая — перевозками. Последнюю придется продать. Пока государству принадлежат и железные дороги, и поезда, будет существовать подспудный конфликт интересов — грузы по железным дорогам Lietuvos geležinkeliai будут перевозить только поезда Lietuvos geležinkeliai, — подводит итоги Шиленас.