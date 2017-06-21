Как изменятся графики движения поездов Elron во время праздников

В День победы и в предстоящие выходные дни поезда будут в ходу по графикам выходных дней, сообщает Elron.

Поезда, следующие в северо-восточном и юго-восточном направлении, будут в ходу по воскресному графику с 22 июня, а поезда юго-западного и западного направления будут ездить по воскресному графику с 23 июня.

Расписания движения в юго-западном направлении:

На линиях Таллинн-Вильянди, Таллинн-Рапла, Таллинн-Тюри и Таллинн-Пярну поезда 22 июня будут в ходу по пятничному расписанию, 23 и 24 июня по графику выходного дня, а 25 июня по воскресному графику.

В юго-западном направлении в ходу будет два дополнительных рейса: 22 июня в 18:30 дополнительный рейс отправится из Таллинна в Вильянди, а 25 июня в 20:00 из Вильянди в Таллинн.

Расписания движения в западном направлении:

На линиях Таллинн-Кейла, Таллинн-Клоогаранна, Таллинн-Палдиски, Таллинн-Рийзипере и Таллинн-Пяэскюла поезда с 23 до 25 июня будут в ходу по расписаниям выходного дня.

Расписания движения в северо-восточном и юго-восточном направлении:

На линиях Таллинн-Раквере/Нарва, Таллинн-Тарту, Таллинн-Аэгвийду, Тарту-Йыгева, Тарту-Валга и Тарту-Койдула-Пиуза 22 июня будет действовать привычное пятничное расписание, а с 23 до 25 июня поезда будут в ходу по воскресному графику.

С 21 до 26 июня на линии Таллинн-Тарту ремонтные работы производиться не будут, в связи, с чем замещающие автобусы использоваться не будут, и на протяжении всей линии в ходу будут поезда.

Все расписания можно найти в поисковой системе расписаний (www.elron.ee) при введении даты поездки или на домашней странице: http://elron.ee/avaleht/soiduplaan.