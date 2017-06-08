"Как Instagram, только деньги дают". Что надо знать про новую украинскую соцсеть Nimses

До начала июня соцсесть Nimses не выходила за пределы Украины, а сегодня штурмует чарты программ в App Store и Google Play. Даже в Риге в радиусе 2 км одновременно уже можно увидеть до 600 человек. Что это за чудо в перьях и откуда у него такой взрывной рост популярности, разбирается Delfi Techlife.

Больше всего Nimses похожа на Instagram. Основу постов составляют фотографии или короткие видеоролики, текст вторичен. Из "Инстаграма" позаимствованы названия фото-фильтров. Как и в "Инстаграме", в новичке есть тэги. Но если в Instagram тэги — основа основ, то Nimses оперирует местоположением пользователя — по умолчанию в ленте появляется все, что написали люди вокруг.

Заявленный радиус — два километра и даже можно увидеть направление и расстояние до конкретных пользователей. Это, кстати, может сделать Nimses приложением знакомств номер один. Тем более, что профиль каждого пользователя вокруг можно спокойно посмотреть и увидеть все посты, даже если они были сделаны раньше. Правда, чтобы найти кого-то новенького, придется встать и прогуляться в реальной жизни — правило "2 км вокруг" действует, похоже, железно.

Второе кардинальное отличие Nimses от Instagram и вообще всех социальных сетей заключается в том, что в украинской соцсести все происходит за условные деньги, "нимы". Написать пост — 100 нимов. Поставить "лайк" — от 10 до 100 нимов (цену устанавливает автор поста). При этом каждому пользователю раз в минуту начисляется по одному ниму. Это 60 в час, 1440 в сутки. Быть залогиненым при этом не обязательно — нимы "тикают" вне зависимости от того, открыто приложение или нет.

Нимы при этом не просто виртуальная валюта. Создатели, а они живут и работают на Украине, утверждают, что нимы будут иметь ценность в реальной жизни и ими можно будет расплачиваться за продукты и услуги.

Собственно, эти обещания, вероятно, и привлекают к Nimses такой повышенный интерес. Еще бы — делаешь все то же, что в "Инстаграме", а тебе за это платят!

При этом нимы можно пересылать другим пользователям. Фактически делиться своим временем Создатели утверждают, что с февраля 2018 года валюту можно будет менять и на реальные деньги, при условии, что ее накоплено минимум 43 тыс. штук. Они даже указывают вероятный курс, вот только цена нима постоянно падает, так что очень сложно предсказать, сколько же можно будет выручить денег через год. Сейчас "суточные" 1440 нимов — это порядка 1,4 доллара США. И их дают просто так?! Вау!

Впрочем, их не дают, а только обещают дать. И не их, а куда меньшие деньги. Возможно — драматически меньшие.

Вопросов больше, чем ответов

Создатели утверждают, что в Киеве уже есть кафе, в которых за кофе можно расплатиться нимами. Однако настораживает, что обещание "в июне в вашем городе так тоже можно будет!" раздается абсолютно всем. Такого не бывает — в Риге даже Apple Pay до сих пор не представлена, и это при возможностях гигантской корпорации. Как маленький украинский стартап с неизвестным источником финансирования внезапно договорится с реальными фирмами сразу в сотнях городах в разных странах? Правильный ответ — никак, это обещание Nimses заведомо неосуществимо.

Кто-то сравнивает нимы с криптовалютами типа биткойна. Биткойнов, мол, физически не существует и ими же можно платить, верно? Верно. Вот только у криптовалют нет такой безудержной инфляции, как у Nimses. При создании криптовалют действует железное правило — на создание каждой следующей единицы надо потратить больше энергии, чем на предыдущую. Это позволяет ограничить количество биткойнов (или других криптовалют) какими-то разумными величинами. А в Nimses, как в системе в целом, количество нимов растет какими-то чудовищными темпами. Каждый новый пользователь увеличивает их число на 1440 единиц в день каждый день. И конца-края этому росту не видно.

Философию соцсети — ним = единица человеческой жизни — еще можно было бы понять и принять, если бы нимы начислялись только за действия в приложении. Или "тикали" бы только тогда, когда оно открыто, например. Тогда все понятно — тратишь свое время, получаешь виртуальную денежку. А так их дают всем подряд просто за факт регистрации. В интернете уже появились "гайды" по "накручиванию" этой валюты.

Так что даже если допустить, что украинские разработчики действительно планируют обналичивать нимы через год, то уже понятно, что цена одного нима будет не копеечной, а нанокопеечной

Колоссальная инфляция ставит под вопрос и судьбу нимов в реальной жизни. Какой бизнесмен в здравом уме и твердой памяти добровольно согласится принимать оплату валютой, которая ничем не обеспечена и непрерывно дешевеет какими-то совершенно неприличными темпами?

Отдельной проблемой является то, что не совсем понятно — а что в этой Nimses сейчас вообще делать-то? Постить фоточки, как в "Инстаграме" с целью "фарма" лайков? Знакомиться? Продавать вещи? Как ни странно, в рижских Плявниеках люди уже пытаются заниматься всем этим. Больше всего "лайков" на вечер среды было у фотографии девушки с хорошей фигурой. Кто бы мог подумать!

В разных интервью разработчики признают легитимность вопросов к Nimses. И допускают, что сервис еще может измениться. В конце концов, даже Facebook когда-то даже концептуально не был похож на то, что мы имеем сегодня. Для таких вирусных стартапов менять концепцию на ходу — в порядке вещей. Главная задача Nimses сегодня — всеми правдами и неправдами затащить в себя как можно больше пользователей. И с ней соцсеть, похоже, неплохо справляется.

Но на получение каких-то реальных денег от игры в Nimses мы бы на вашем месте не рассчитывали. А, хотя… кто знает… может быть… Не будем ли мы потом кусать локти?! В общем, пойдем затащим в новинку всех своих друзей, а потом друзей друзей. И бабушек с дедушками. Так, на всякий случай и во имя веры в чудеса и финансовые пирамиды.