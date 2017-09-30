Как идут дела у H&M в Эстонии?

Розничная сеть по торговле одеждой Hennes & Mauritz опубликовала результаты третьего квартала, где выясняется, что в евро продажи в Эстонии за год выросли всего на 5%.

В Латвии продажи выросли на 22% и в Литве — на 20%.

В Латвии и Литве не появилось ни одного нового магазина, а в Эстонии открылся еще один магазин. В Эстонии у H&M десять магазинов, в Латвии — восемь магазинов и в Литве девять магазинов.

По обороту лидером в Прибалтике по-прежнему остается Эстония, где квартальный оборот составил 131 млн шведских крон. В Латвии оборот был 118 млн шведских крон и в Литве — 112 млн шведских крон. По сравнению с оборотом всей группы оборот в Прибалтике незначителен.

Как писал Bloomberg, оборот всей группы H&M в местных валютах вырос на 4% и в шведских кронах — на 7% и достиг 173,3 млрд шведских крон.

Прибыль сократилась за год в третьем квартале на 19,4%, до 3,9 млрд шведских крон. Предприятие назвало причиной сокращения скидки, которые были больше, чем обычно, чтобы освободить место для нового товара.

Акции H&M на Стокгольмской бирже отреагировали на результаты падением на 5,5%.