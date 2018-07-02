02.07.2018, 18:40

Как идут дела у фирмы Эдгара Сависаара?

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
EST 1
KOV Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit valimispidu 15.10.2017
Foto: Andres Putting

Последние годы выдались для Эдгара Сависаара не очень удачными, в свете чего интересно взглянуть, как обстоят дела с фирмой Fixor Holding, которая принадлежит экс-мэру Таллинна на 100%.

В качестве основной сферы деятельности фирмы указаны инвестиции и финансовые консультации, но в 2017 году предприятие занималось, в основном, развитием имеющихся объектов недвижимости. Также, как сообщалось ранее, фирме идет и доход от продаж книг Сависаара.

В отчете указано, что фирма планирует продолжить реставрацию в Кейла-Йоа, а также ”кое-что” в Салусааре и при необходимости инвестировать в новые проекты. Правление предприятия состоит из одного человека, которым является сын Сависаара Эрки Сависаар. Работников в фирме не было (Эрки Сависаару выплаты не производились).

В 2016 году доход от продаж составил 189, а в 2017 году 210 евро. Убытки 2016 года в размере 17050 евро сократились до 8278 евро. Нераспределенная прибыль 119 862 евро. Но поскольку текущие активы составляют всего 12 635 евро, выплатить всю эту сумму в качестве дивидендов не представляет возможным.

Fixor Holding принадлежат две недвижимые вещи: остров Салусаар в волости Сетомаа в деревне Бересье и жилая земля в деревне Меремыйза в волости Ляэне-Харью.

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