Как идут дела у фирм двух эстонских друзей-комиков из легендарного Tujurikkuja?

Из годового экономического отчета фирм двух друзей-комиков Мярта Аванди и Оття Сеппа из легендарной передачи Tujurikkuja следует, что у фирмы Сеппа дела идут в гору, пишет Ärileht.

Годовой оборот фирмы Сеппа Hull Jänes (”Сумасшедший заяц” — прим. ред.) вырос по сравнению с прошлым годом на 57,5% — до 62 139 евро. Однако в 2014 году дела шли немножко лучше — цифра была 63 370 евро. Чистая же прибыль предприятия составила 38 409 евро. В 2014 году она составляла 57 650 евро.

Доход фирмы Мярта Аванди Idnava OÜ в прошлом году вырос на 9,6% до 80 068 евро. Чистая же прибыль снизилась более чем на треть — на 34,5% — до 30 042 евро.