Как и обещали: ночью цены на топливо резко подскочили

С нового года до вчерашнего дня у автовладельцев было сравнительно счастливое время: цена на топливо была относительно низка. Вчера же все стало иначе: на большинстве заправок 95 бензин стоил 1,279 евро за литр, а местами — и на цент больше. Днем ранее — позавчера — он стоил 1,189 евро/литр.

Напомним, как развивались события.

14 января мы опубликовали ”предсказания” эстонских экспертов относительно динамики цен на топливо.

В среде зарубежных экспертов бытует мнение, что сравнительно стабильная и низкая цена на нефть скоро начнет расти. А это, понятное дело, затронет и Эстонию.

Что же думают об этом местные специалисты?

Ответственный за ценообразование на моторное топливо в Circle K Индрек Сасси поведал, что с октября нефть прилично подешевела и в декабре была весьма стабильна.

Однако, по его словам, далее прогнозируется рост цен. ”А январе стоимость нефти на мировом рынке снова подскочила, и ожидается, что это продолжится и в будущем”, — прокомментировал Сасси.

Директор по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллисте особого повышение или снижения не прогнозирует. ”Вопрос прост, но ответить на него трудно. По всей вероятности, изменения могут быть в районе пары долларов, но в какую сторону — сейчас сложно предсказать”.