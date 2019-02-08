Как ЕС намерен остановить "Северный поток — 2"

В результате 8 февраля, по всей видимости, будет запущена процедура, представляющая собой наиболее важную и, похоже, последнюю попытку остановить газпромовский проект законодательными средствами на уровне Евросоюза. С настоятельным призывом воспользоваться этой возможностью к Евросоюзу обратились в опубликованном 7 февраля эксклюзивном комментарии для DW три посла США в Европе. Следующим средством заблокировать "Северный поток — 2" были бы уже санкции Вашингтона против участвующих в прокладке газопровода фирм, которыми не раз грозил американский президент Дональд Трамп.

На данный момент у Евросоюза нет юридических оснований для запрета прокладки трубопровода, который должен пройти напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Оператор "Северного потока — 2", зарегистрированная в Швейцарии стопроцентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2, получил необходимые разрешения от Финляндии и Швеции.

При этом шведское правительство, правда, заявило, что критически относится к проекту, но не имеет права препятствовать прокладке трубопроводов в своей исключительной экономической зоне. По той же причине "Северный поток — 2" сможет, несколько изменив маршрут, пройти вблизи датского острова Борнхольм, даже если Дания так и не выдаст разрешения на прохождение трубопровода через свои территориальные воды (12-мильная зона).

Что же касается Германии, то здесь получены все необходимые разрешения. Однако их выдавало не федеральное правительство, от которого, в принципе, и не требуется одобрения коммерческих проектов ("Северный поток — 2" в Берлине официально именно таковым и считают), а местные регуляторы, которые руководствовались не политическими соображениями, а техническими, экологическими и прочими нормативами. К примеру, разрешение на строительство трубопровода на континентальном шельфе Германии в декабре 2017 года выдало Горное управление города Штральзунда.

Третий энергопакет "Северному потоку — 2" (пока) не указ

А вот от Европейской комиссии (правительства ЕС) в Брюсселе никаких разрешений на запуск проекта "Северный поток — 2" не требовалось, поскольку этот трубопровод до сих пор не подпадал под совместное законодательство Евросоюза, регулирующее энергетические сети на территории ЕС.

Ключевой элемент этого законодательства — так называемый Третий энергетический пакет, принятый в 2009 году под впечатлением "газовой войны" между Россией и Украиной, в результате которой целый ряд восточноевропейских членов ЕС в течение двух недель испытывал серьезную нехватку "голубого топлива".

В свою очередь, ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

В 2017 году Еврокомиссия предложила изменить Третий энергопакет с тем, чтобы распространить его нормы и на те газопроводы, что идут в Евросоюз из третьих стран. В таком случае под требование разделять добывающий и транспортный бизнес подпал бы и "Северный поток — 2". Ведь предполагается, что новая норма законодательства распространится и на те проекты, которые уже находятся в стадии реализации, пусть даже такое намерение явно противоречит базовой правовой норме "закон обратной силы не имеет".

Болгария и Австрия блокировали, Румыния дала делу ход

Так что в случае принятия такой поправки "Газпром" как поставщик газа лишится права владеть компанией Nord Stream 2 и трубопроводом "Северный поток — 2". Это поставит под сомнение весь проект (хотя и не исключает завершение строительства, к примеру, другой российской компанией).