Как бы не влетело в копеечку: около 40 000 человек стоит пересмотреть расчет необлагаемого дохода

Налогово-таможенный департамент начинает оповещать тех, кому стоит на основании зарплат за январь и февраль пересмотреть использование не облагаемого налогом минимального дохода. Всего это стоит сделать более 39 000 людям, то есть 4,5% получающих зарплату или пенсию.

По словам руководителя налогового отдела департамента Эвелин Лийвамяги, сейчас подходящее время пересмотреть расчет необлагаемого налогом дохода, чтобы снизить возможные неправильные расчеты в грядущих месяцах.

Легче всего получить обзор данных расчетов как за год, так и по месяцам можно на портале e-maksuamet/e-toll в разделе ”Мои доходы”.

Во-первых, стоит проверить, что сумма получаемых ежемесячно выплат не превышает размер разрешенного необлагаемого дохода. Например, если человек получает зарплату от двух работодателей, 1200 и 300 евро соответственно, то ему стоит попросить первого работодатели учитывать в качестве не облагаемого налогом минимума не 500 евро, а меньшую сумму, так как общий доход составляет 1500 евро, а начиная с 1200 евро размер необлагаемого дохода уменьшается.

Также пользователь получает уведомления, если ходатайство об использовании не облагаемого налогом дохода подано более чем одному работодателю, за исключением случая, если из двух источников выплат один — это Департамент социального страхования.

Уведомление приходит и в случае, если в прошлом месяце был использован необлагаемый доход, но доход за год уже превышает 25 200 евро, то есть применение необлагаемого дохода более не предусмотрено.

Стоит отметить, что департамент рассылает уведомления лишь на основе известных ему данных. Это означает, что данные о продаже недвижимости и дохода с ее аренды не учитываются, поэтому каждый должен сам смотреть, не смогут ли дополнительные источники дохода как-либо повлиять на расчет необлагаемого дохода.

Уведомления рассылаются лишь путем электронных писем и SMS. Поэтому департамент советует проверить свои контактные данные, указанные в e-maksuamet/e-toll, чтобы уведомления дошли до адресатов.

С января 2018 не облагаемый налогом доход составляет 500 евро для тех, кто зарабатывает до 1200 евро в месяц. Потом чем больше ежемесячный доход, тем меньше необлагаемый минимум, а с зарплатой 2100 и выше необлагаемый доход отсутствует.