Как Британия будет бороться с "грязными" российскими деньгами

Комитет парламента Британия призвал правительство активнее и последовательнее бороться с российскими коррупционерами, связанными с Кремлем и инвестирующими деньги в Лондоне. У правительства есть несколько инструментов для такой борьбы, и оно заверяет, что уже пользуется ими по мере сил.



По форме доклад комитета иностранных дел Палаты общин по итогам парламентского расследования "русской коррупции в Британии" — это рекомендация, а не приказ. Какие-то новые законопроекты и практические шаги по итогам расследования возможны, но не обязательны.

Правительство Британии в последнее время, особенно после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в начале марте в Солсбери, неоднократно заявляло, что активно борется с отмыванием капиталов сомнительного происхождения.

В этой борьбе правительство может опереться на несколько законов и постановлений — как уже принятых, так и тех, что очень скоро будут приняты.

В Британии многие ругают правительство за то, что оно якобы недостаточно активно и эффективно борется с "грязными деньгами" — российскими, нигерийскими, пакистанскими, арабскими и так далее.

Тереза Мэй 21 мая заявила, что отмывание грязных российских денег представляет собой угрозу для безопасности Британии и она не намерена закрывать на это глаза

На слушаниях в ходе парламентского расследования, по итогам которого был составлен доклад, специалисты говорили, что это происходит в основном по двум причинам. Во-первых, британские власти не очень хотят распугивать иностранных инвесторов. Во-вторых, полиции часто не хватает сил и знаний, чтобы раскрывать сложные финансовые коррупционные схемы и доказывать незаконность происхождения капитала.

Но в ситуации нынешних отношений с Россией, сложившихся после Крыма, Донбасса и дела Скрипалей, члены правительства во главе с премьер-министром Терезой Мэй уже несколько раз заверяли, что серьезно займутся этим вопросом.

Визы инвесторов

Казус с британской визой Романа Абрамовича некоторые истолковали как начало давления на обосновавшихся в Лондоне российских богачей, хотя на самом деле никаких официальных подтверждений этому нет — как нет и информации о том, чтобы у британских властей были какие-то претензии к происхождению капиталов Абрамовича.

Но в целом вопрос шире, чем задержка с продлением "визы инвестора" одному богачу.

Долгосрочная "виза инвестора" выдается тем, кто готов вложить в Британии не менее 2 миллионов фунтов (примерно 2,8 млн долларов США). Правительство напоминает, что ещё в 2014-2015 году ужесточило правила выдачи таких виз, в результате чего число ходатайств упало на 84%, а сейчас правила опять пересматриваются.

Кроме того, в марте тогдашний министр внутренних дел Эмбер Радд сказала в парламенте, что распорядилась перепроверить документы по примерно 700 "визам инвесторов", уже выданным россиянам.

В конце концов, визы и допуск в страну — вообще удобный инструмент воздействия на иностранцев: в визе можно просто отказать любому без объяснения причин.

Необъясненное богатство

Весной 2017 года британский парламент принял закон "О финансах преступного происхождения" (Criminal Finance Act), который дал правительству несколько инструментов борьбы с "грязными деньгами" и их владельцами.

Самый обсуждаемый из этих инструментов — так называемый "запрос о богатстве неясного происхождения" (Unexplained Wealth Order). Суть этого запроса состоит в следующем: правоохранительные органы могут через суд потребовать от иностранца, являющегося публичной фигурой на родине и обладающего в Британии имуществом стоимостью от 50 тысяч фунтов, объяснить происхождение денег, на которые он это имущество приобрел.

Помимо Лондона, "грязные деньги" текут через британские заморские территории, такие как Каймановы острова. В новом законе правительству поручено заняться этой проблемой

Если объяснений не последует или если адресат запроса не сумеет доказать, что заработал эти деньги законным путем, то имущество заморозят. А если владелец попытается обмануть полицию и суд, он может получить еще и до двух лет тюрьмы за неуважение к суду.

Эта часть закона вступила в силу с начала текущего года. В конце февраля сообщалось о первом (и пока последнем) случае выдачи "запроса о богатстве неясного происхождения" в отношении двух объектов недвижимости стоимостью 22 млн фунтов. Имя их владельца Национальное криминальное агентство Британии не раскрывает, но, по данным прессы, он не россиянин.

Угроза нацбезопасности

Уже скоро в Британии будет окончательно принят новый Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег (Sanctions And Anti-Money Laundering) — законопроект прошел почти все стадии обсуждения в парламенте.

Этот закон понадобился в связи с "брекситом": сейчас участие Британии в разных санкционных режимах определяется общей санкционной политикой Евросоюза, а после выхода ей придется самой вводить, поддерживать и отменять санкции. Для этого в новом законе описаны процедуры и полномочия разных органов власти в этой области.

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Хоть повод для составления нового закона и был процедурным, закон примечателен тем, что он дает правительству право вводить санкции по очень широкому кругу оснований: от грубых нарушений прав человека до создания угрозы национальной безопасности Британии.

Многие политобозреватели предполагают, что, когда Британия перестанет быть членом ЕС (по плану это произойдёт в конце марта 2019 года), она введёт более жёсткие санкции в отношении России. Сейчас Британию сдерживает необходимость консенсуса со странами ЕС, которые относятся к Москве более благосклонно.

Закон Магницкого

Британия, в отличие от США или Литвы, не принимала отдельный закон с таким названием, но вставила аналогичные по сути статьи в другие законы.

Статья о санкциях за соучастие в коррупции и нарушении прав человека — ее неофициально называли "поправкой Магницкого" — этой весной была добавлена в законопроект о санкциях и борьбе с отмыванием денег. В ней идет речь о запрете на въезд. Правительство обещает опубликовать этот черный список, когда закон заработает и тот будет составлен.

Кроме того, возможность заморозки активов соучастников коррупционных преступлений и грубых нарушений прав человека предусмотрена в Законе о финансах преступного происхождения.

На рассмотрении в парламенте находится еще один законопроект о санкциях за нарушения прав человека и коррупцию, он был внесен лейбористом Иэном Остином в декабре 2017 года, а на 15 июня назначено его второе чтение. Будет ли этот аналог "закона Магницкого" в итоге принят, пока сказать трудно, учитывая, что соответствующие статьи уже есть в других законах.