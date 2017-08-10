Как беженцы-предприниматели в Дании ломают стереотипы

В Дании появился новый проект, призванный помочь беженцам начать собственное дело и почувствовать себя востребованными. Но не все в стране довольны этой инициативой, пишет "Би-би-си".

Я встретился с Ноурой Биттар в ее доме, предварительно пообещав не обращать внимания на беспорядок.

Ее можно назвать гордой женщиной, а ее небольшая квартира в Копенгагене, по правде говоря, выглядела весьма уютной, если учесть, что из нее она управляет своим бизнесом в сфере кейтеринга (организация питания в удаленных точках), успевая при этом заботиться о новорожденном малыше.

При этом можно было легко понять, почему Ноура так трепетно хотела защитить чувство собственного достоинства.

Она была вынуждена бежать в Данию от гражданской войны в Сирии. Ее очень печалит то, как люди зачастую воспринимают понятие "беженец".

"Есть определенный стереотип, что мы, якобы, приехали сюда, чтобы забрать у местных рабочие места и деньги. И мне просто хочется сказать: "Нет, мы не такие", — сказала она.

Ноура решила сломать этот образ, несмотря на еще свежие воспоминания о боях в родном городе Хомсе, где погибли друзья, а близкие родственники получили ранения.

Она начала оказывать услуги кейтеринга с надеждой, что ей удастся познакомить многих датчан с традиционными блюдами своей родины, обеспечив при этом себе финансовую независимость.

Пока она выстраивала свою компанию, которая еще не начала приносить прибыль, Ноура организовала бесплатные кулинарные курсы для датских женщин, ставших жертвами домашнего насилия или переживших изнасилование.

"Датское общество предоставило нам безопасность. У нас появилось место, где мы можем жить. Таким образом мне хотелось выразить свою благодарность", — сказала она.

Но не все разделяют подобные чувства. Согласно опросам общественного мнения, все больший процент датчан считает, что стране необходимо прекратить принимать беженцев.

"Энтузиазм и энергия"

Антипатия стала более выраженной с 2015 года, после того как более 20 тысяч человек попросили убежища в Дании.

По датским телеканалам постоянно показывали изнуренных людей, которые толкали свое небогатое имущество по шоссе.

Некоторые прибыли из Германии, посчитав, что в Скандинавии им будет лучше.

За этими событиями наблюдал ученый-исследователь Конор Клэнси.

Клэнси, отец которого ирландец, а мать — британка, можно самого назвать иммигрантом в Данию.

Он работал над диссертацией в области менеджмента и предпринимательства, когда ему в голову пришла идея, которая, мягко говоря, шла вразрез с устоявшимся мнением.

Он предположил, что прибывающих беженцев необходимо рассматривать как ценный ресурс, а не бремя.

"Согласно нашему исследованию, в лагерях для беженцев они [беженцы] демонстрируют деловой потенциал. Они приезжают полные энтузиазма и энергии", — отметил он.

"Сломать стену"

Клэнси открыл организацию "Беженцы-предприниматели Дании", которая помогает только приехавшим в страну людям вроде Ноуры начать собственное дело, обеспечивая их информацией, советами, и оказывая всестороннюю поддержку.

Он надеется, что благодаря этому беженцы смогут стать более независимыми и не соответствовать образу "бремени", сложившемуся у некоторых датчан.

Но этим его планы не ограничиваются. Он уверен, что новые бизнесы в будущем смогут дать местным датчанам новые рабочие места.

"Благодаря этому увеличатся налоговые поступления, и это также позволит сломать стену между беженцами и местными жителями", — полагает Клэнси.

Но пока эта стена очень высока. Многим беженцам не удается вписаться в датское общество, рассказал мне будущий предприниматель Халид Джезри.

Он тоже уехал из Сирии. По его словам, поначалу было сложно выполнять даже самые простые задачи, не говоря уже об организации собственного дела.

"Беженцы не знают, как избавляться от мусора или как оплачивать счета", — сказал он.

Халид решил создать собственный стартап, который будет обеспечивать беженцев в интернете необходимой информацией.

С помощью текстов и видео его сайт рассказывает, как жить в датском обществе. Это уроки датского языка и этических норм, а также практические знания, например, как купить билет на поезд.

Как Ноура, он еще не оправился от пережитых потрясений. Халиду потребовалось семь месяцев, чтобы добраться в Данию из Сирии. Он видел, как тонули другие беженцы, отправившиеся в опасный путь.

Главная цель проекта в том, чтобы дать возможность беженцам стать самодостаточными, а еще лучше — приносить доход в экономику Дании.

"В Сирии мы хорошо знаем, что такое тяжелый труд. Мы не привыкли просить о помощи", — сказал он.

"Другие культурные корни"

Однако член парламента от националистической Датской народной партии Мартин Хенриксен полагает, что беженцы уже получают чересчур обширную помощь.

Мы пришли в район Нёрребро в Копенгагене, где поселились многие беженцы.

"У многих живущих здесь — другие культурные корни, религиозное воспитание; они говорят на другом языке", — говорит он, показывая на некоторые дома с задернутыми занавесками.

Для него это символ отделенности, присущий стилю жизни некоторых приезжих.

На последних парламентских выборах Датская народная партия заняла второе место, поставив во главу своей программы борьбу с иммиграцией и предоставлением убежища. Хенриксен не считает, что беженцы могут приносить пользу экономике Дании.

"У большинства нет желания", — полагает он.

На просьбу прокомментировать проект беженцев-предпринимателей Хенриксен рассмеялся и сказал, что не будет запрещать подобную "добровольную деятельность". Но он настаивает, что беженцы — это проблема, а не потенциальный источник экономического роста.

Однако все это не мешает Ноуре и Халиду планировать расширение бизнеса.

Халид надеется, что его вебсайт однажды появится и в других странах, куда приезжают беженцы. В конечном счете это поможет им устроить свою жизнь и принести пользу обществу, которое их приютило.