Как 150 евро могут избавить от неоплаченного из-за границы счета?

Все больше эстонских предприятий страхуют свои экспортные сделки, чтобы защитить себя от непредвиденных трудностей со стороны деловых партнеров — например, от неоплаченных счетов или же от проблем вследствие неоплаты. В то же время многие малые предприятия до сих пор не знают, что страхование экспорта не требует тысяч евро — в начале экспортных операций от непредвиденных затруднений может спасти оплата в несколько сотен евро.

По словам членам правления KredEx Krediidikindlustus Марико Рукхольм, для начинающего экспортера фатальной может стать даже первое затруднение при экспортной сделке, когда покупатель не перечисляет деньги за отправленный товар. ”Малой компании большой ущерб может нанести неоплаченный счет даже на 8000 евро, хотя страхование сделки на такой объем обошлось бы всего в 150 евро”, — приводит пример Рукхольм и уточняет, что окончательные расходы на страхование определяют местоположение государства, финансовое положение и сроки оплаты. ”Например, чем длиннее срок оплаты и чем больше страхуемая сумма, тем дороже страхование сделки в целом — это как в случае страхование автомобиля или жилища, когда окончательная сумма зависит от конкретного объекта”.

По словам Рукхольм, страхование экспорта, помимо заземления рисков, дает возможность малому предприятию сосредоточиться на своей основной деятельности. ”Также как, например, услуги найма, уборки или бухгалтерии, и контроль финансового фона и услугу заземления рисков малые предприятия могут закупать от специалистов”.

Разумеется, у малых предприятий не хватает ресурсов, чтобы заниматься всеми вопросами. ”Например, компания может доверить исследование фона своего зарубежного партнера и услугу по снижению рисков, а также и возможное требование по оплате счетов страховому обществу, в то же время посвящая себя росту бизнеса”, — пояснила Рукхольм. Плюс к этому, по словам Рукхольм, у малых предприятий отсутствует доступ к различным базам данных и международной сети информации, где специалисты по страхованию могут изучить фон предприятия и выявить рискованных партнеров.

Страховой полис в пару сотен евро может стать для предприятия судьбоносным

Начиная с прошлого года у начинающих эстонских экспортеров и у предприятий с малым объем экспорта есть простые возможности для страхования себя от возможных рисков со стороны зарубежных партнеров, действия которых могут принести печальные последствия для наших предпринимателей. ”Если до недавних пор страхование для малых предприятий было довольно сложным и затратным, то с прошлого года у них есть возможность застраховать себя от потенциальных рисков экспортных сделок полисом, стоимость которого в случае сделки размером в 10 000 евро составит 150-300 евро”, — пояснила Рукхольм.

Это выгодное решение было создано KredEx Krediidikindlustus для рынка с целью придать смелости малым предприятиям активнее действовать на зарубежных рынках и увеличивать долю своего бизнеса. ”Практика ясно показывает, что, если, например, эстонский экспортер желает продать за рубеж свой товар или услугу на несколько тысяч евро и предварительно страхует свою сделку, то в случае проблем с оплатой он не останется в одиночестве и не должен будет понести ущерб. Также у предприятия появляется возможность предложить покупателю более длительный срок оплаты, что за пределами Эстонии является распространенной практикой и помогает нашим предприятиям оставаться конкурентоспособными”, — говорит Рукхольм.

Предприниматель может сам быстро рассчитать расходы на страхование

Прежде всего, именно малые предприятия и начинающие экспортеры могут сами рассчитать на онлайн-калькуляторе величину расходов на страхование конкретной экспортной сделки от возможных рисков по оплате со стороны бизнес-партнеров.

”Для того, чтобы узнать размеры страховых взносов в случае экспортной сделки, предприниматель может на странице ekspordikindlustus.ee ввести данные в калькулятор: государство, откуда должна поступить оплата, размер счета или сделки и срок оплаты, который планируется поставить в счет. На основании этих данных экспортер увидит возможный размер страховой оплаты и, если это ему подходит, то он может продолжить заключением страхового договора”, — направляет Рукхольм предпринимателей выяснять размеры страховых взносов, чтобы через это задать рост своим бизнес-возможностям на экспортных рынках.